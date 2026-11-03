NewsBytesExplainer: क्या होते हैं अमेरिकी मध्यावधि चुनाव, हारने पर ट्रंप को छोड़ना होगा पद? 

आज प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों के लिए मतदान होगा। जिस पार्टी को 218 या उससे ज्यादा सीटें मिलीं, वह बहुमत हासिल कर लेगी।

वहीं, सीनेट की 35 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें 22 सीटें रिपब्लिकन और 13 सीटें डेमोक्रेटिक पार्टी के पास हैं। डेमोक्रेट्स को बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम 4 सीटें ज्यादा जीतनी होंगी।

इसके साथ ही 36 राज्यों में राज्यपालों के चुनाव भी होंगे और राज्य विधानसभाओं के लिए भी चुनाव होंगे।