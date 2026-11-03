AI के लगभग सभी डाटा सेंटर अंतरिक्ष में होंगे, एलन मस्क ने जताई उम्मीद

मस्क की यह बात ऐसे समय आई है, जब बड़ी टेक और अंतरिक्ष कंपनियां अंतरिक्ष में डाटा सेंटर बनाने की तैयारी कर रही हैं।

गूगल अपने प्रोजेक्ट सनकैचर के तहत सौर ऊर्जा से चलने वाले सैटेलाइट्स के जरिए AI कंप्यूटिंग की संभावना पर काम कर रहा है। कंपनी ने प्लैनेट के साथ मिलकर अपना पहला परीक्षण सैटेलाइट लॉन्च किया था।

30 अक्टूबर को गूगल ने बताया कि उसके सैटेलाइट ने अंतरिक्ष में AI मॉडल चलाकर पहला जवाब तैयार किया है।