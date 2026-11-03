अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप पर नए सिरे से हमले किए

अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर हमला किया, कई धमाके सुने गए

लेखन आबिद खान 09:24 am Nov 03, 202609:24 am

क्या है खबर?

अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप पर हमला किया है। वहां कम से कम 5 जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर 'गुप्त रूप से' हमला किया। इसके अलावा पास के बंदर लेंगेह शहर में भी विस्फोट होने की खबर है। ये हफ्ते ऐसे वक्त हुए हैं, जब आज ही अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान हो रहा है।