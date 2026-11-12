कुलगाम में CRPF जवानों पर हमले के पीछे लश्कर आतंकी लतीफ का हाथ होने का शक

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, जांचकर्ताओं का मानना है कि गोली चलाकर भागने का तरीका जुलाई में हुए आतंकी हमलों के तरीके से मेल खाता है। तब भी जवानों पर अचानक गोलीबारी हुई थी और आतंकी भाग निकला था।

माना जाता है कि आतंकी हमले के बाद आम लोगों के बीच घुलमिल जाता है, जिससे उसे पकड़ना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

बुधवार के हमले में भी करीब 15 सेकंड के भीतर आतंकी ने कई गोलियां चलाईं और भाग निकला।