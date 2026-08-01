कुलगाम आतंकी हमले के पीछे लश्कर कमांडर लतीफ का हाथ होने का शक- रिपोर्ट 

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, जांचकर्ता कुलगाम हमले की योजना और क्रियान्वयन की जांच कर रहे हैं। लतीफ की भूमिका पर शक है, जो कुलगाम, शोपियां और अनंतनाग में सक्रिय रहा है।

जांच में सामने आया है कि पहले पुलिसकर्मी और अब मजदूरों पर हमले में AK-47 के बजाय छोटी पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया।

ये तरीका आमतौर पर 'हाइब्रिड आतंकवादी' अपनाते हैं, जो स्थानीय स्तर पर भर्ती किए जाते हैं और हमले के बाद नागरिकों में छिप जाते हैं।