जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में CRPF जवानों पर आतंकी हमला, 3 सैनिक घायल

बताया जा रहा है कि घायल तीनों जवान CRPF की 46वीं बटालियन के हैं। इनके नाम हेड कॉन्स्टेबल सोमवीर, कॉन्स्टेबल संतानों और हेड कॉन्स्टेबल राकेश दास बताए जा रहे हैं।

तीनों को इलाज के लिए GMC ले जाया गया है। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

बता दें कि कुलगाम दक्षिण कश्मीर का संवेदनशील इलाका है। श्रीनगर से करीब 70 किलोमीटर दूर इस इलाके में सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियां होती रही हैं।