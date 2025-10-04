बरेली जा रहे SP प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोका, झड़प हुई; कुछ नेता नजरबंद
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के बरेली में 'आई लव मुहम्मद' को लेकर हुई हिंसा के बाद आज समाजवादी पार्टी (SP) के एक प्रतिनिधिमंडल ने इलाके का दौरा करने का ऐलान किया था। इस प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोक लिया। समूह का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ SP नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को घर में नजरबंद कर दिया गया। बरेली के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को भी नजरबंद किया गया।
दिल्ली
दिल्ली से निकले 3 सांसदों को भी रोका गया
SP के प्रतिनिधिमंडल में शामिल मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक, रामपुर के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और कैराना सांसद इकरा हसन को भी गाजीबुर सीमा पर रोक लिया गया। ये तीनों दिल्ली से बरेली जाने के लिए निकले थे। सांसद इकरा ने कहा, "संविधान से देश चल रहा है, तो हमें किस अधिकार से रोका गया है। हमें बेबुनियाद बातें कह कर रोका जा रहा है। हमें रोका जाना लोकतंत्र की हत्या है। सरकार सत्ता के नशे में चूर है।"
माता प्रसाद
हाउस अरेस्ट पर माता प्रसाद बोले- आज नहीं तो कल बरेली जरूर जाएंगे
माता प्रसाद के लखनऊ से निकलने से पहले ही उनके घर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। उन्होंने कहा, "बरेली में बेगुनाह लोगों को जेल भेजने की सूचना के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल बनाया है। हमको रोकने के लिए DM को नोटिस देनी चाहिए थी। हमें वहां पार्टी कार्यकर्ताओं से जानकारी लेनी थी। पुलिस-प्रशासन हमें पता नहीं क्यों रोकते हैं। रोकने का मतलब इनके अवैधानिक काम देखेंगे। हम इनके सारे अवैधानिक काम उजागर करेंगे।"
धक्का-मुक्की
सांसद नीरज मौर्य दिल्ली से छिपते-छिपाते बरेली पहुंचे
आंवला से SP सांसद नीरज मोर्य जैसे-तैसे पुलिस से छिपकर बरेली पहुंच गए। यहां सर्किट हाउस में उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं, बरेली जा रहे सांसद जियाउर्रहमान बर्क को भी पुलिस ने रोका, लेकिन वे जाने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान पुलिसकर्मियों और उनके बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई। सांसद के आवास पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने प्रशासन पर जमकर भड़ास निकालते हुए फिर से बरेली जाने की बात कही है।
हिंसा
बरेली में 45 घंटे बाद इंटरनेट सेवा बहाल
बरेली में इंटरनेट सेवाओं को 45 घंटे बाद बहाल कर दिया गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने गुरुवार दोपहर 3 बजे से इंटरनेट बंद किया था। जुमे की नमाज और दशहरा शांतिपूर्ण तरीके से होने के बाद इंटरनेट शुरू किया गया है। बता दें कि 26 सितंबर को बरेली में इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर लोगों ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया।