नए साल में तहलका मचाने आ रहे ये रियलिटी शो, एक में धाक जमाएंगे अक्षय कुमार
क्या है खबर?
नए साल में दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए टीवी की दुनिया तैयार है। कई भारतीय रियलिटी शो आने के लिए कमर कस चुके हैं। इनमें से कुछ शोज ऐसे हैं, जो पिछले कई साल से लोगों का प्यार बटोरते आ रहे हैं। एक नाम अक्षय कुमार का भी है। 'खतरों के खिलाड़ी' के कुछ सीजन करने के बाद अभिनेता फिर टीवी की दुनिया पर राज करने लौट रहे हैं। इन आगामी रियलिटी शो के बारे में देखें पूरी सूची।
#1 & #2
'मास्टरशेफ इंडिया 9' और 'शार्क टैंक इंडिया 5'
सोनी लिव का लोकप्रिय कुकरी शो 'मास्टरशेफ इंडिया' 9वें सीजन के साथ लौट रहा है। 5 जनवरी, 2026 से इस शो का प्रसारण किया जाएगा। दिलचस्प बात ये है कि नए सीजन में मशहूर शेफ की तिकड़ी यानी शेफ रणवीर बरार, विकास खन्ना और कुणाल कपूर एक साथ आ रहे हैं। कम समय में सबसे जल्दी चर्चित होने वाला रियलिटी शो 'शार्क टैंक इंडिया' अपने 5वें सीजन के साथ दस्तक दे रहा है। यह भी 5 जनवरी से शुरू होगा।
#3 & #4
'स्प्लिट्सविला 16' और 'द 50'
सनी लियोनी और करण कुंद्रा का रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला' कई साल से लोगों का पसंदीदा बना हुआ है। अब यह शो अपने 16वें सीजन के साथ लौट रहा है। इसे 9 जनवरी, 2026 से जियो हॉटस्टार और MTV पर टेलीकास्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ जियो हॉटस्टार पर नया रियलिटी शो 'द 50' दस्तक देने को तैयार है। निर्माताओं ने इसकी रिलीज तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अटकलें हैं कि यह फ्रेंच सीरीज 'लेस सिंकुआंटे' पर आधारित होगा।
#5
'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' और 'खतराें के खिलाड़ी 15'
'खिलाड़ी कुमार' नाम से मशहूर, अक्षय को प्रशंसक नए रियलिटी शो में देखेंगे, जिसका नाम 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' है। सोनी लिव पर आने वाले इस शो की स्ट्रीमिंग तारीख अभी नहीं आई है। इसकी थीम हैंगमैन खेल पर आधारित होगी। रोहित शेट्टी का लोकप्रिय स्टंट शो 'खतराें के खिलाड़ी 15' इस साल 2026 में लौट रहा है। पिछले साल शो का प्रसारण न होने से लोगों का दिल टूट गया था। हालांकि, इस बार यह शो वापसी को तैयार है।