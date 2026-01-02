अलविदा 2025: बॉक्स ऑफिस पर चला साउथ के इन सितारों का सिक्का, मिलकर लूटे 2,200 करोड़

2025 अलविदा कह चुका है। बीते साल आई साउथ की कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचाया। साउथ के सितारों की इन फिल्मों ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि कमाई के मामले में भी नए रिकॉर्ड बनाए। इन सभी सितारों ने मिलकर बॉक्स ऑफिस पर करीब 2,200 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया। आइए जानें कौन हैं दक्षिण भारतीय सिनेमा के वो सितारे या कौन-सी हैं वो फिल्में, जिन्होंने 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया।

#1 ऋषभ शेट्टी (कांतारा: चैप्टर 1) ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' ने 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। गांव की लोककथाओं, रहस्यमय वनों और परंपराओं पर आधारित इस फिल्म ने अपने दमदार एक्शन, विजुअल्स और कहानी के जरिए साउथ बॉक्स ऑफिस पर खूब राज किया। रिलीज होते ही फिल्म दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गई और देखते ही देखते ब्लॉकबस्टर बन गई। नेटफ्लिक्स पर मौजूद 30 करोड़ के बजट में फिल्म ने दुनियाभर में 900 करोड़ रुपये कमाए थे।

#2 कल्याणी प्रियदर्शन (लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा) 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' 2025 की बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनकर उभरी, जिसकी नायिका कल्याणी प्रियदर्शन थीं। इस मलयालम भाषा की सुपरहीरो थ्रिलर फिल्म का निर्देशन डोमिनिक अरुण ने किया था और इस पर पैसे दुलकर सलमान ने लगाए थे। फिल्म ने 28 अगस्त, 2025 को रिलीज होते ही टिकट खिड़की पर तहलका मचा दिया था। 30 करोड़ रुपये इस फिल्म को बनाने में खर्च हुए थे और इसकी कमाई थी 300 करोड़ रुपये। जियो हॉटस्टार पर ये फिल्म मौजूद है।

Advertisement

#3 रजनीकांत (कुली) रजनीकांत की फिल्म 'कुली' ने भी खूब धमाल मचाया था। फिल्म में रजनीकांत एक दमदार और प्रभावशाली किरदार में नजर आए थे, जिसे उनके प्रशंसकों ने खूब सराहा। एक्शन, स्टाइल और सुपरस्टार रजनीकांत की करिश्माई मौजूदगी ने फिल्म को खास बना दिया। लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी इस फिल्म में श्रुति हासन और नागार्जुन अक्किनेनी भी थे। 350 करोड़ के बजट वाली 'कुली' ने 514 करोड़ रुपये कमाए थे। आप अमेजन प्राइम वीडियो पर इसका लुत्फ उठा सकते हैं।

Advertisement