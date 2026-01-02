'धुरंधर' वाला पैंतरा अपनाने चले शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली? बन रही तगड़ी योजना

'धुरंधर' वाला पैंतरा अपनाने चले शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली? बन रही तगड़ी योजना
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का असर सिर्फ दर्शकों पर नहीं, बल्कि फिल्म निर्माताओं पर भी दिख रहा है। इसके सीक्वल 'धुरंधर 2' (19 मार्च) को देखते हुए कई फिल्मों की रिलीज तारीख बदलने की भी चर्चा है। अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' और 'आवारापन 2' की रिलीज (अप्रैल, 2026) तारीख बदली जा सकती है, वहीं कुछ फिल्म निर्माता 'धुरंधर' के 'सीक्वल' वाला पैंतरा अपनाने की सोच रहे हैं। इसमें बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' और 'लव एंड वार' शामिल है।
अपडेट
2 किस्तों में रिलीज हो सकती है 'किंग'
शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' का निर्माण जोर-शोर से चल रहा है। निर्माता इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कुछ ऐसी ही अपेक्षाएं संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वार' से हैं, जिसमें आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्र ने बताया है कि दोनों ही फिल्मों को 2 भागों में बांटकर 6 महीने से कम के अंतराल में रिलीज करने पर विचार किया जा रहा है।
रिलीज
2027 तक रिलीज किए जाने की योजना
सूत्र ने आगे बताया कि 'लव एंड वॉर' अगस्त, 2026 और जनवरी, 2027 में रिलीज हो सकती है, वहीं 'किंग' सितंबर, 2026 और मार्च, 2027 में रिलीज करने पर विचार चल रहा है। हालांकि, ऐसा तभी होगा, जब दोनों दिग्गजों के पास अपनी-अपनी फिल्मों को 2 भागाें में दिखाने के लिए पर्याप्त फुटेज होंगे। कुछ फिल्म निर्माता 'सीक्वल' वाले फॉर्मेूले को अपनाने के लिए लंबी-लंबी स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं। खैर इन अटकलों पर अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है।