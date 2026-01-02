नए साल में कुश्तीबाजी दिखाने आ रही 'चथा पचा', पोस्टर के साथ रिलीज तारीख भी जारी
क्या है खबर?
निर्देशक अध्वैथ नायर की बहुप्रतीक्षित एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'चथा पचा' का इंतजार खत्म होने वाला है। निर्माताओं ने फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए इसकी रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया है। फिल्म का निर्माण रील वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया है, जिसे मलयालम भाषा के अलावा हिंदी, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु में रिलीज किया जाएगा। अर्जुन अशोकन, रोशन मैथ्यू और विशाक नायर अभिनीत 'चथा पचा' के हिंदी वर्जन की जिम्मेदारी करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने उठाई है।
रिलीज
इस तारीख को रिलीज होगी 'चथा पचा'
'चथा पचा' की कहानी, केरल की कुश्ती संस्कृति पर आधारित है, जिसके संगीत की जिम्मेदारी दिग्गज तिकड़ी शंकर, एहसान, लॉय ने संभाली है। फिल्म के पोस्टर में उड़ते नोट, शोर मचाती भीड़ और हवा में जमे पहलवान को दर्शाया गया है। साथ ही सिनेमा में 'M' अक्षर को जानबूझकर हाइलाइट किया गया है। दरअसल, अटकलें हैं कि मलयालम सुपरस्टार ममूटी इसमें नजर आ सकते हैं। 'चथा पचा' 22 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐀𝐈𝐓 𝐈𝐒 𝐎𝐕𝐄𝐑! 𝐂𝐇𝐀𝐓𝐇𝐀 𝐏𝐀𝐂𝐇𝐀 𝐑𝐄𝐋𝐄𝐀𝐒𝐄𝐒 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃𝐖𝐈𝐃𝐄 𝐎𝐍 𝟐𝟐 𝐉𝐀𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟔.🔥— Dharma Productions (@DharmaMovies) January 2, 2026
Releasing in Hindi, Malayalam, Tamil, Telugu & Kannada!💥 pic.twitter.com/2nkpkFBqTk