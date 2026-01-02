'चथा पचा' का पोस्टर और रिलीज तारीख जारी

नए साल में कुश्तीबाजी दिखाने आ रही 'चथा पचा', पोस्टर के साथ रिलीज तारीख भी जारी

लेखन ज्योति सिंह 07:14 pm Jan 02, 202607:14 pm

क्या है खबर?

निर्देशक अध्वैथ नायर की बहुप्रतीक्षित एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'चथा पचा' का इंतजार खत्म होने वाला है। निर्माताओं ने फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए इसकी रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया है। फिल्म का निर्माण रील वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया है, जिसे मलयालम भाषा के अलावा हिंदी, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु में रिलीज किया जाएगा। अर्जुन अशोकन, रोशन मैथ्यू और विशाक नायर अभिनीत 'चथा पचा' के हिंदी वर्जन की जिम्मेदारी करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने उठाई है।