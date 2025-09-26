आई लव मुहम्मद विवाद: बरेली में जुमे की नमाज के बाद भीड़ बेकाबू, पुलिस का लाठीचार्ज

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में शुक्रवार को 'आई लव मुहम्मद' को लेकर बड़ा बवाल हो गया। जिले में 3 जगहों पर उपद्रव होने की सूचना आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सदर कोतवाली, प्रेमनगर और बारादरी थाना क्षेत्र में जुमे की नमाज के बाद भीड़ बेकाबू हो गई और विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। इस दौरान पथराव भी हुआ है। हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

विवाद कैसे शुरू हुआ विवाद? इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल (IMC) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि वे शु्कवार को नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर टिप्पणियों के खिलाफ इस्लामियां इंटर कॉलेज के मैदान में प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद वहां से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। शुक्रवार को नमाज के बाद जब लोग मैदान में इकट्ठा होने लगे तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, तभी विवाद बढ़ गया।

हंगामा पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, मौलाना हिरासत में लिए गए मैदान के पास उग्र हुई भीड़ को संभालने में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इस दौरान अलग-अलग इलाकों में पुलिस पर छत से पथराव किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागने की बात भी सामने आ रही है। पुलिस ने लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा है। मौलाना तौकीर को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल, जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा दायर करने की तैयारी चल रही है और लोगों की पहचान की जा रही है।

बरेली में पुलिस का लाठीचार्ज

मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर मुस्लिम युवक इस्लामिया मैदान में इकट्ठा होने जा रहे थे। उन्हें "आई लव मोहम्मद" मुद्दे पर ज्ञापन देना था। पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया। DIG ने कहा– नमाज शांतिपूर्ण हुई। कुछ शरारती तत्व माहौल खराब करना चाहते थे,… pic.twitter.com/062zyLXcJT — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) September 26, 2025

विवाद क्या है 'आई लव मुहम्मद' से जुड़ा विवाद? कानपुर में 4 सितंबर को बारावफात (ईद-ए-मिलाद-उन-नबी) पर रावतपुर के सैय्यद नगर इलाके में मुस्लिम समुदाय ने 'आई लव मुहम्मद' का लाइट बैनर लगाया था। दूसरे पक्ष ने इसे नई परंपरा बताते हुए विरोध किया और पोस्टर-बैनर फाड़ दिए। इसको लेकर अगले दिन जुलूस निकाला गया, जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज की। असदुद्दीन ओवैसी ने 15 सितंबर को सोशल मीडिया पर मामले को तूल दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, बिहार, गुजरात में विरोध-प्रदर्शन होने लगा।