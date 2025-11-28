अमेरिका 19 देशों के ग्रीन कार्ड धारकों पर करेगा सख्ती, भारतीयों पर क्या होगा असर?
क्या है खबर?
अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास एक अफगान नागरिक ने 2 नेशनल गार्ड पर गोलीबारी की थी। इनमें से एक गार्ड की आज मौत हो गई है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे सभी 'चिंताजनक देश' से आने वाले प्रवासियों के ग्रीन कार्ड धारकों की सख्त जांच के आदेश दिए हैं। आइए जानते हैं फैसले का भारत पर क्या असर होगा।
बयान
USCIS निदेशक बोले- सुरक्षा से कोई समझौता नहीं
ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) के निदेशक जोसेफ एडलो ने कहा कि उन्होंने हर चिंताजनक देश से आने वाले प्रत्येक विदेशी नागरिक के ग्रीन कार्ड की पूर्ण पैमाने पर कठोर जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लिखा, 'अमेरिका और उसके लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अमेरिकी लोग पिछली सरकार की लापरवाह पुनर्वास नीतियों का खर्च नहीं उठाएंगे। अमेरिकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।'
देश
ट्रंप के रडार पर 19 देश
इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार 19 देशों से आए प्रवासियों की स्थायी निवास की स्थिति की सख्त जांच करने जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इन 19 देशों में अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला शामिल हैं। अमेरिकी सरकार ने इन्हें 'उच्च जोखिम वाले देशों' की सूची में डाल रखा है।
भारत
भारतीयों पर क्या होगा असर?
अमेरिका के इस नए कदम का भारतीयों पर कोई असर नहीं होगा। पहले से जिन भारतीयों के पास ग्रीन कार्ड हैं, वे भी प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि भारत का नाम उन 19 चिंताजनक देशों की सूची में नहीं है। ये 19 देश वहीं हैं, जिन पर इसी साल जून में ट्रंप ने व्यापक यात्रा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इन देशों के लोग पहले से ही अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकते।
बयान
ट्रंप ने कहा- 'थर्ड वर्ल्ड' देशों से प्रवासन रोकूंगा
ट्रंप ने ये भी कहा है कि वे थर्ड वर्ल्ड कंट्री (गरीब देश) से आने वाले शरणार्थियों को हमेशा के लिए रोक देंगे। उन्होंने कहा, 'अब किसी भी गैर-नागरिक को कोई सरकारी सुविधा, सब्सिडी या लाभ नहीं मिलेगा। जो प्रवासी देश की शांति भंग करेंगे, उनकी नागरिकता भी छीनी जाएगी। तीसरी दुनिया के देशों के प्रवास को स्थायी रूप से रोका जाएगा। जो बाइडन के समय हुए करोड़ों अवैध अप्रवास खत्म होंगे।'
गोलीबारी
क्या है व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी का मामला?
26 नवंबर की शाम व्हाइट हाउस के पास एक अफगान शरणार्थी ने 2 नेशनल गार्ड पर गोलीबारी की थी। इस हमले में दोनों गार्ड गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। हमलावर की पहचान 29 साल के अफगानी शरणार्थी रहमानुल्लाह लकनवाल के तौर पर हुई थी, जो 2021 में अमेरिका आया था। घटना के बाद सुरक्षाबलों की गोलीबारी में लकनवाल भी घायल हो गया था।