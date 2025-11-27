व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी करने वाले संदिग्ध रहमानुल्लाह लाकनवाल के बारे में क्या-क्या पता चला?

परिचय कौन है लाकनवाल? रिपोर्ट के मुताबिक, लाकनवाल एक अफगान नागरिक है, जो 2021 में 'ऑपरेशन अलाइज वेलकम' के तहत अमेरिका में आया था। इस ऑपरेशन को पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने शुरू किया था, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद वहां से हजारों अफगानों को निकालना और उनका पुनर्वास करना था। ये वे लोग थे, जिन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों और राजनयिकों के साथ काम किया था। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 76,000 अफगानी अमेरिका आए थे।

काम अमेरिकी सैनिकों के साथ काम कर चुका है लाकनवाल एसोसिएटेड प्रेस ने 2 कानून प्रवर्तन अधिकारियों के हवाले से बताया कि लाकनवाल वाशिंगटन में रह रहा था। हालांकि, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। NBC के अनुसार, लाकनवाल के एक रिश्तेदार ने बताया कि उसकी एक पत्नी और 5 लड़के हैं। एक अन्य करीबी रिश्तेदार ने कहा कि लाकनवाल ने सितंबर, 2021 में अमेरिका आने से पहले अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के साथ काम किया था।

कंधार कंधार स्थित सैन्य अड्डे पर तैनात था लाकनवाल- रिपोर्ट लाकनवाल के एक रिश्तेदार ने बताया कि वो 10 साल तक अफगान सेना में रहा है और उस दौरान वह कंधार स्थित एक सैन्य अड्डे पर तैनात थे। कानून प्रवर्तन सूत्रों ने बताया कि FBI प्रारंभिक तौर पर इस गोलीबारी को संभावित आतंकवादी कृत्य मानकर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि लाकनवाल ने अकेले ही यह हमला किया और अब तक इसका उद्देश्य साफ नहीं है। लाकनवाल को भी सुरक्षाबलों की कई गोलियां लगी हैं।