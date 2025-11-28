दिल्ली धमाके के बाद बढ़ाई जाएगी लाल किले की सुरक्षा, 200 कैमरे समेत ये होंगे इंतजाम

दिल्ली में लाल किला के पास हुए बम धमाके के बाद अब यहां सुरक्षा और सख्त करने की तैयारी है। इस इलाके में अब 200 और CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। यहां पहले से ही 600 से ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम और लाल किला के आसपास की सीवर लाइन को भी सैनिटाइज किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां इसके लिए जल्द ही संबंधित अधिकारियों और विभागों के साथ बैठक करने वाली हैं।

रिपोर्ट एजेंसियों ने कई बैठकों के बाद लिया फैसला न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, 10 नवंबर को हुए बम धमाके के बाद एजेंसियों ने कई हितधारकों के साथ उच्च-स्तरीय बैठकें कीं। इसके बाद सुरक्षा में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। लाल किले के पार्किंग क्षेत्र में अतिरिक्त कैमरों के अलावा पहली बार अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा। इससे स्मारक में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की किसी भी संदिग्ध वस्तु की जांच करने में मदद मिलेगी।

बयान ASI को पत्र लिखेगी दिल्ली पुलिस एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने न्यूज18 से कहा, "लाल किला और उसके आसपास का कुछ इलाका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के नियंत्रण में आता है। विस्तृत सर्वेक्षण के बाद दिल्ली पुलिस आवश्यकतानुसार तकनीकी उन्नयन के लिए ASI को पत्र लिख सकती है।" इसके अलावा लोक निर्माण विभाग (PWD) और नगर निगम को स्मारक के नीचे और आसपास बहने वाली सीवर लाइनों को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक सरोजिनी नगर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई दिल्ली धमाके के बाद पुलिस ने सरोजिनी नगर मार्केट में प्रवेश करने वाले 3 गेटों को बंद कर दिया है। मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं। वहीं, पुलिस ने लाल किले के आसपास के बाजार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी बैठकें कीं और दुकानदारों और व्यापारियों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर चर्चा की। एक अधिकारी ने कहा, "उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के बाद हम बाजार में महिला कर्मियों सहित अतिरिक्त जनशक्ति तैनात कर रहे हैं।"

