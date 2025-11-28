LOADING...
केरल के मुन्नार में 'स्काई डाइनिंग' रेस्तरां में फंसे पर्यटक, जानिए कैसे बचाया गया
केरल के मुन्नार में स्काई डाइनिंग रेस्तरां में फंसे पर्यटक (प्रतीकात्मक तस्वीर)

लेखन गजेंद्र
Nov 28, 2025
06:29 pm
केरल के इडुक्की जिले में स्थित पर्यटक स्थल मुन्नार हिल स्टेशन के पास शुक्रवार को अजीबोगरीब वाकया हुआ। यहां अंचल में 'स्काई डाइनिंग' रेस्तरां का आनंद लेने 120 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे कुछ पर्यटक और कर्मचारी फंस गए। तकनीकी खराबी के कारण पर्यटकों को नीचे नहीं उतारा जा सका। घटना की जानकारी इडुक्की जिला कलेक्टर को हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर अग्निशमन और बचाव दल की मदद से पर्यटकों को रस्सी के सहारे नीचे उतारने में मदद की।

पहाड़ी स्टेशन पर अंचल गांव के शानदार दृश्य का आनंद लेने के लिए जमीन से 120 फीट ऊपर रेस्तरां बनाया गया है, जहां लोग भोजन करते हैं। पर्यटकों को क्रेन की मदद के रेस्तरां पहुंचाया जाता है। शुक्रवार को क्रेन के हाइड्रोलिक्स ने खराबी के कारण काम करना बंद कर दिया, जिससे पर्यटक ऊपर तो पहुंच गए, लेकिन नीचे नहीं उतर सकते। इस दौरान करीब दो घंटे तक पर्यटक और कर्मचारी ऊपर ही फंसे रहे।

पर्यटकों को नीचे उतारा जा रहा है

प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं 16 पर्यटक

बताया जा रहा है कि रेस्तरां के प्लेटफॉर्म पर एक बार में 16 पर्यटक ही जा सकते हैं। जब हाइड्रोलिक सिस्टम खराब होने की जानकारी मिली तो संचालकों ने रस्सी के सहारे पर्यटकों को उतारने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे थे।

