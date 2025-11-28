केरल के मुन्नार में स्काई डाइनिंग रेस्तरां में फंसे पर्यटक (प्रतीकात्मक तस्वीर)

केरल के मुन्नार में 'स्काई डाइनिंग' रेस्तरां में फंसे पर्यटक, जानिए कैसे बचाया गया

लेखन गजेंद्र 06:29 pm Nov 28, 202506:29 pm

क्या है खबर?

केरल के इडुक्की जिले में स्थित पर्यटक स्थल मुन्नार हिल स्टेशन के पास शुक्रवार को अजीबोगरीब वाकया हुआ। यहां अंचल में 'स्काई डाइनिंग' रेस्तरां का आनंद लेने 120 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे कुछ पर्यटक और कर्मचारी फंस गए। तकनीकी खराबी के कारण पर्यटकों को नीचे नहीं उतारा जा सका। घटना की जानकारी इडुक्की जिला कलेक्टर को हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर अग्निशमन और बचाव दल की मदद से पर्यटकों को रस्सी के सहारे नीचे उतारने में मदद की।