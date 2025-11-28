'महाभारत' में कॉमेडी का तड़का लगाएंगे राजकुमार राव

'महाभारत' में अनोखी कॉमेडी का तड़का लगाएंगे शूजित सरकार, साथ होंगे मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव

लेखन नेहा शर्मा 06:55 pm Nov 28, 202506:55 pm

क्या है खबर?

फिल्ममेकर शूजीत सरकार, जो 'विक्की डोनर' और 'पीकू' जैसी हल्की-फुल्की कॉमेडी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना चुके हैं, अब एक बार फिर कॉमेडी जॉनर में वापसी करने जा रहे हैं। इस बार वह एक बिल्कुल नई दिशा में कदम रखते हुए पौराणिक कॉमेडी बनाने की तैयारी में हैं। इससे भी खास बात ये है कि फिल्म में मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव मुख्य भूमिकाओं में होंगे, जो 10 साल पहले फिल्म 'अलीगढ़' में साथ दिखे थे।