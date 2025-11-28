'महाभारत' में अनोखी कॉमेडी का तड़का लगाएंगे शूजित सरकार, साथ होंगे मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव
क्या है खबर?
फिल्ममेकर शूजीत सरकार, जो 'विक्की डोनर' और 'पीकू' जैसी हल्की-फुल्की कॉमेडी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना चुके हैं, अब एक बार फिर कॉमेडी जॉनर में वापसी करने जा रहे हैं। इस बार वह एक बिल्कुल नई दिशा में कदम रखते हुए पौराणिक कॉमेडी बनाने की तैयारी में हैं। इससे भी खास बात ये है कि फिल्म में मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव मुख्य भूमिकाओं में होंगे, जो 10 साल पहले फिल्म 'अलीगढ़' में साथ दिखे थे।
रिपोर्ट
भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अनोखा प्रयोग
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, ये फिल्म 'महाभारत' के एक खास अध्याय को मजेदार अंदाज में पेश करेगी, जो भारतीय सिनेमा में अपनी तरह का पहला और बेहद अनोखा प्रयास माना जा रहा है। शूजीत से दर्शकों को वैसे भी बड़ी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही कहानी और कॉमेडी दोनों के साथ नया प्रयोग किया और सफल रहे। अब एक बार फिर निर्देशक अपनी एक रोचक कहानी से सबका दिल जीतने को तैयार हैं।
शूटिंग
कब शुरू होगी शूटिंग?
इस नई फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू होने की संभावना है और इसे भारतीय सिनेमा का एक सबसे असामान्य और अनोखा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि राजकुमार और मनोज सालों बाद फिर साथ काम करने के लिए बड़े उत्साहित हैं। दोनों काे साल 2015 में रिलीज हुई हंसल मेहता के निर्देशन में बनी फिल्म 'अलीगढ़' में साथ देखा गया था। जल्द ही उनकी इस नई फिल्म की आधिकारिक घोषणा हो सकती है।
पिछली फिल्म
शूजित की पिछली फिल्म में दिखे थे अभिषेक बच्चन
शूजित पिछली बार फिल्म 'आई वॉन्ट टू टॉक' लेकर आए थे। ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई, लेकिन इसकी दिल छू लेने वाली कहानी की दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों ने भी खूब तारीफ की। फिल्म में अभिषेक बच्चन मुख्य भूमिका में थे। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में उन्होंने अपनी इस फिल्म में उम्दा प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता था। फिल्म में उन्होंने एक बेटी के पिता का किरदार निभाया था।
आगामी फिल्में
मनोज और राजकुमार की आने वाली दूसरी फिल्में
'द फैमिली मैन 3' में दिख रहे मनोज हॉरर कॉमेडी फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने राम गोपाल वर्मा से हाथ मिलाया है। इसके अलावा वो एक अन्य फिल्म में अभिनेत्री दिव्या दत्ता के साथ इश्क लड़ाते दिखेंगे। उधर राजकुमार के पास वकील उज्जवल निकम की बायोपिक और 'स्त्री 3' है। इन दोनों ही फिल्मों के निर्माता दिनेश विजान हैं। सौरव गांगुली की बायाेपिक और करण जौहर की क्रिएचर फिल्म भी उनके पास है।