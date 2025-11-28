जम्मू-कश्मीर में पुलवामा के अवंतीपोरा में एक संदिग्ध आतंकवादी सहयोगी पकड़ा गया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में जैश से जुड़े आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, विस्फोटक के साथ एक गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 06:43 pm Nov 28, 202506:43 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां के अवंतीपोरा में जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेना ने मिलकर प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े एक आतंकी ठिकाने का खुलासा किया है। सुरक्षा बलों ने नानेर मिदूरा में आतंकवादियों की मौजूदगी की विश्वसनीय जानकारी के आधार पर छापा मारा और एक आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आरोपी संगठन से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसपर आतंकवादियों को खाद्य-रसद मुहैया कराने का आरोप है।