जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में जैश से जुड़े आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, विस्फोटक के साथ एक गिरफ्तार
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां के अवंतीपोरा में जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेना ने मिलकर प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े एक आतंकी ठिकाने का खुलासा किया है। सुरक्षा बलों ने नानेर मिदूरा में आतंकवादियों की मौजूदगी की विश्वसनीय जानकारी के आधार पर छापा मारा और एक आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आरोपी संगठन से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसपर आतंकवादियों को खाद्य-रसद मुहैया कराने का आरोप है।
जांच
क्या हुआ बरामद?
न्यूज18 के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसने 42 राष्ट्रीय राइफल्स और 180 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के साथ मिलकर इलाके की घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। पकड़े गए संदिग्ध की पहचान जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े गनई मोहल्ला नानेर निवासी अब्दुल अजीज गनई के बेटे नजीर अहमद गनई के रूप में हुई है। उससे पूछताछ के बाद बाग में स्थित आतंकी ठिकाने से 2 हथगोले, 1 डेटोनेटर और विस्फोटक जैसी सामग्री बरामद की गई है।
अभियान
लगातार चल रहा छापा अभियान
दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार विस्फोट के तार जम्मू-कश्मीर के निवासियों से जुड़े होने के बाद छापामारी अभियान तेज कर दिया गया है। विस्फोट में डॉक्टर उमर नबी मारा गया, जो पुलवामा का रहने वाला था और जम्मू-कश्मीर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर रह चुका है। इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर अदील अहमद राथर भी जम्मू-कश्मीर के रहने वाले चिकित्सक हैं। सुरक्षा बल सभी अस्पतालों के लॉकर चेक कर रहे हैं।