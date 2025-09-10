नगा संगठन ने बंद किया राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ रोकने की मांग

मांग क्या है UNC की मांग? UNC ने फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) को समाप्त करने और 1,643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि बाड़ लगाने और FMR हटाने से मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में नागा जनजातियां विभाजित होंगी, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान और पैतृक संबंधों को खतरा है। UNC कई अपीलों और 26 अगस्त को गृह मंत्रालय के साथ असफल बैठक के बावजूद केंद्र द्वारा उनकी चिंताओं पर प्रतिक्रिया न देने से भी नाराज है।

बाधा मार्ग बंद करने से क्या होगा नुकसान? UNC ने राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-2) और NH-37 के नगा-बहुल इलाकों में ट्रकों को रोका है। इससे सेनापति, उखरुल और तामेंगलोंग प्रभावित होंगे। साथ ही मणिपुर के अन्य हिस्सों, जिनमें मध्य घाटी और दक्षिणी कुकी बहुल पहाड़ी क्षेत्र की आपूर्ति लाइनें बाधित होंगी। नाकेबंदी के बाद इंफाल घाटी में बिजली की कमी को लेकर चिंता बढ़ गई है। UNC ने इसे शांतिपूर्ण विरोध बताया है और इसमें सभी का सहयोग मांगा है।