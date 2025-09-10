दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा के सामने कैब चालक ने की अश्लील हरकत, गिरफ्तार

दिल्ली में एक 48 वर्षीय कैब चालक को दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की एक छात्रा से छेड़खानी करने और उसके सामने हस्तमैथुन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु की रहने वाली छात्रा का आरोप है कि उसने कॉलेज जाने के लिए कैब बुक कराई थी। कार में बैठने के बाद से ही चालक ने बदतमीजी शुरू कर दी। छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कैब जब्त कर ली है।

घटना क्या है पूरा मामला? हिंदुस्तान के मुताबिक, 22 वर्षीय छात्रा कश्मीरी गेट स्थित अंबेडकर विश्वविद्यालय से परास्नातक कर रही है। वह मॉडल टाउन इलाके में किराए के मकान में रहती है। सोमवार को कॉलेज जाने में देर हुई तो उसने ऐप से कैब बुक कराई। कैब को आने में समय लग रहा था, जिसके बाद उसके चालक शंकर ने फोन कर बुकिंग रद्द न करने का आग्रह किया। छात्रा ने बताया कि चालक का व्यवहार सामान्य था, लेकिन बाद में अश्लील हरकत करने लगा।

जांच छात्रा के शोर मचाने पर नहीं रोकी गाड़ी छात्रा ने बताया कि पहले चालक ने उसे आगे की सीट पर बैठने को कहा था, लेकिन छात्रा ने मना कर दिया और वह पीछे बैठ गई। जब चालक को पता चला कि वह कर्नाटक की रहने वाली है तो उसने उसे छूने की कोशिश की और अश्लील टिप्पणियां की। इसके बाद वह पैंट की जिप खोलकर चलती कार में हस्तमैथुन करने लगा। छात्रा ने शोर मचाकर गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन चालक ने विश्वविद्यालय पहुंचने तक गाड़ी नहीं रोकी।