भारत के साथ ये देश भी मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, जानिए किसे कब मिली थी आजादी

पूरा देश शुक्रवार (15 अगस्त) को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देशभर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार ध्वजारोहण किया। उन्होंने 104 मिनट लंबे रिकॉर्ड भाषण में कई अहम घोषणाएं भी की। इस दौरान दुनिया के कुछ देशों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आइए जानते हैं वो देश कौन-से हैं और उन्हें कब किससे आजादी मिली थी।

#1 #2 उत्तर और दक्षिण कोरिया को 15 अगस्त को मिली थी आजादी उत्तर और दक्षिण कोरिया में भी भारत के साथ 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वहां इस दिन को ग्वांगबोकजेओल और मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोरिया को 1945 में 35 सालों की गुलामी के बाद जापान से आजादी मिली थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद कोरिया को उसकी गुलामी से आजादी मिली थी। इस आजादी ने वहां के लोगों में आशा की किरण जगाई और विभाजन की शुरुआत की।

बंटवारा कैसे हुआ था उत्तर और दक्षिण कोरिया का बंटवारा? कोरियाई प्रायद्वीप के लिए सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक अस्थायी समझौता हुआ और 38वीं समानांतर रेखा पर इसका बंटवारा हो गया। 3 साल बाद यह राजनीतिक विभाजन दो अलग-अलग हिस्सों उत्तर और दक्षिण कोरिया के रूप में बदल गया, जिसने अंततः 1950 में कोरियाई युद्ध को जन्म दिया। फिर भी, दशकों के अलगाव के बावजूद दोनों देश 15 अगस्त को उस क्षण के रूप में मनाते हैं जब उन्होंने अपनी जमीन हासिल की थी।

#3 बहरीन ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया ब्रिटेन 19वीं सदी से बहरीन के रक्षा और विदेश मामलों को नियंत्रित करता था, लेकिन आंतरिक शासन अल-खलीफा शाही परिवार के हाथ में था। ब्रिटेन ने 1968 में ऐलान किया था कि वह 1971 तक फारस की खाड़ी के 'ट्रूशियल स्टेट्स' (आज के UAE, कतर और बहरीन) से अपनी सेना हटा हटा लेगा। इसके बाद 14 अगस्त, 1971 बहरीन ने को खुद को स्वतंत्र देश घोषित किया और 15 अगस्त, 1971 को ब्रिटेन ने वह से अपना नियंत्रण छोड़ दिया।

#4 कांगो गणराज्य को फ्रांस से मिली थी आजादी एक समय तक फ्रांसीसी भूमध्यरेखीय अफ्रीका का हिस्सा रहे कांगो गणराज्य को भी 15 अगस्त, 1960 को आजादी मिली थी। वहां की राजधानी ब्राजाविल हर साल कांगो के राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में परेड, संगीत और सामुदायिक समारोहों से जीवंत हो उठती है। बता दें कि कांगो गणराज्य का पूर्वी पड़ोसी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 30 जून को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि उसे 1960 को बेल्जियम से आजादी मिली थी। दोनों के नामों में भिन्नता है।