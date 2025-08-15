लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का 79वां आयोजन, उपहार में 'नया भारत' का संदेश

उपहार

जूट के बैग में क्या था?

मेहमानों को दिए गए सफेद रंग के जूट के बैग के अंदर काफी उपहार थे, जिसमें एक मोनोग्राम वाला तौलिया, तिरंगे की आकृति वाली एक मैचिंग टोपी, बारिश के लिए एक रेन पोंचो (रेनकोट जैसा वस्त्र) और एक पानी की बोतल थी। कुछ मेहमानों का कहना है कि उपहार भी थीम के मुताबिक ही संदेश दे रहे थे, जो आत्मविश्वास और गर्व के साथ तैयारी को भी दर्शा रहा है। साथ ही बड़े बैनर पर 'राष्ट्र प्रथम' लिखा था।