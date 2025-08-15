लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का 79वां आयोजन, उपहार में 'नया भारत' का संदेश
क्या है खबर?
दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें 5,000 लोग शामिल हुए। इस बार की थीम 'नया भारत' थी, जिसकी झलक साफतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से लेकर समारोह में उपस्थित मेहमानों के उपहारों और सजावट में भी दिखी। समारोह में शामिल हुए मेहमानों को विशेष उपहार दिया गया था, जिसमें एक जूट का बैग था। इसमें केसरिया रंग से 'नया भारत' लिखा था और तिरंगा बना था।
उपहार
जूट के बैग में क्या था?
मेहमानों को दिए गए सफेद रंग के जूट के बैग के अंदर काफी उपहार थे, जिसमें एक मोनोग्राम वाला तौलिया, तिरंगे की आकृति वाली एक मैचिंग टोपी, बारिश के लिए एक रेन पोंचो (रेनकोट जैसा वस्त्र) और एक पानी की बोतल थी। कुछ मेहमानों का कहना है कि उपहार भी थीम के मुताबिक ही संदेश दे रहे थे, जो आत्मविश्वास और गर्व के साथ तैयारी को भी दर्शा रहा है। साथ ही बड़े बैनर पर 'राष्ट्र प्रथम' लिखा था।
झलक
'ऑपरेशन सिंदूर' की दिखी झलक
समारोह में 'ऑपरेशन सिंदूर' की भी झलक दिखी। ऑपरेशन सिंदूर का लोगो पूरे आयोजन स्थल पर दिखाई दिया। इस दौरान 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा की गई, जिसमें एक हेलीकॉप्टर पर तिरंगा और दूसरे पर ऑपरेशन सिंदूर का ध्वज था। कार्यक्रम में 2,500 राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट और 'मेरा भारत' के स्वयंसेवक, विशेष ओलंपिक दल के सदस्य, अंतरराष्ट्रीय खेल विजेता और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता शामिल रहे।
ट्विटर पोस्ट
कार्यक्रम स्थल की झलक
यहां देखें : https://t.co/uyhxHXJw2Q— Doordarshan National दूरदर्शन नेशनल (@DDNational) August 15, 2025
देश अपना 79वाँ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस समारोह के लिए लाल किला सज-धज कर तैयार हो गया है। यह वो दिन है जब हम अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं और एकता व विविधता का जश्न मनाते हैं। इस वर्ष का थीम है ‘नया भारत’, एक ऐसा… pic.twitter.com/JP1HzXzeeH