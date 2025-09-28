स्वामी चैतन्यानंद के पास 2 पासपोर्ट, UN-ब्रिक्स के फर्जी कार्ड; दिल्ली पुलिस ने किए कई खुलासे

दिल्ली के एक आश्रम में 17 छात्राओं से यौन शोषण करने के आरोपी स्वयंभू बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। पुलिस को पता चला है कि चैतन्यानंद कई धोखाधड़ी में शामिल रहा है। पुलिस को उसके पास से 2 पासपोर्ट बरामद हुए हैं। इसके अलावा उसने संयुक्त राष्ट्र (UN) और BRICS का फर्जी विजिटिंग कार्ड भी बनवा रखा था। बता दें कि चैतन्यानंद को आज ही आगरा से गिरफ्तार किया गया है।

पासपोर्ट दोनों पासपोर्ट पर अलग-अलग नाम पुलिस को चैतन्यानंद के पास से जाली दस्तावेजों के जरिए बनाए गए 2 पासपोर्ट मिले हैं। एक स्वामी पार्थ सारथी और दूसरा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के नाम से है। पहले पासपोर्ट में उसने पिता का नाम स्वामी घनानंद पुरी लिखवाया है। यही नाम उसके पैन कार्ड पर भी है। वहीं, माता का नाम शारदा अंबा लिखा हुआ है। दूसरे पासपोर्ट में उसके पिता का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती और माता का नाम शारदा अंबा लिखा है।

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंध बताता था चैतन्यानंद पुलिस को चैतन्यानंद के पास 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड मिले है। एक पर उसने खुद को UN का स्थायी राजदूत और दूसरे पर BRICS का विशेष दूत बताया है। चैतन्यानंद अपनी कारों पर भी UN चिह्न वाली 9 फर्जी राजनयिक नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रहा था। NDTV' के मुताबिक, बाबा के सहयोगियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंध होने का झूठा दावा किया। इंडिया टुडे ने बताया कि इससे बाबा को फरारी के दौरान होटलों में रुकने में भी मदद मिली।

धोखाधड़ी चैतन्यानंद पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के भी आरोप हिंदुस्तान टाइम्स को पुलिस ने बताया कि उसके 18 बैंक खातों और 28 सावधि जमा खातों से 8 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जब्त की गई है। उस पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का भी आरोप है। इंडिया टुडे के अनुसार, कॉलेज के मालिक श्री श्रृंगेरी शारदा पीठम के ऑडिट में पता चला कि बाबा ने 2010 में ट्रस्ट के 20 करोड़ रुपये दूसरे ट्रस्ट में स्थानांतरित किए थे।