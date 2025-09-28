जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने ढेर किए 2 आतंकी

मुठभेड़

आतंकियों से कैसे हुई मुठभेड़?

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों का एक समूह LoC पार करने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की और गोलीबारी के दौरान 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि ये आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। उनकी पहचान और संगठन का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। हैदर चौकी और उसके आस-पास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है।