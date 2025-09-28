जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने ढेर किए 2 आतंकी
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में रविवार (28 सितंबर) को सुरक्षाबलों ने आतंकियों की नियंत्रण रेखा (LoC) के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। केरन सेक्टर में सुरक्षाबलों ने घुसपैठ के प्रयास के दौरान हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकियों के शव LoC के पास पड़े मिले। मारे गए आतंकवादियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि, शुरुआत जांच में उनके पाकिस्तानी आतंकी होने की संभावना है।
मुठभेड़
आतंकियों से कैसे हुई मुठभेड़?
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों का एक समूह LoC पार करने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की और गोलीबारी के दौरान 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि ये आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। उनकी पहचान और संगठन का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। हैदर चौकी और उसके आस-पास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है।
मुठभेड़
8 दिनों में दूसरी मुठभेड़
पिछले 8 दिनों में सेना और आतंकवादियों के बीच यह दूसरी मुठभेड़ रही है। इससे पहले 20 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया था। इसी तरह विशेष पुलिस अधिकारी समेत दो पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मुठभेड़ दूदू-बसंतगढ़ और डोडा के भद्रवाह में सोजधार के जंगलों में हुई थी। इसी तरह 8 सितंबर को कुलगाम में मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए थे।