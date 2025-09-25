स्वामी चैतन्यानंद खुद को बताता था प्रतिष्ठित लेखक, पीड़िताओं ने कहा- जबरन कमरे में बुलाता था

यौन शोषण के आरोपों में घिरे स्वामी चैतन्यानंद को लेकर कई चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। अब 'कार्पोरेट गवर्नेंस' नामक एक किताब सामने आई है, जिसमें चैतन्यानंद ने खुद को प्रतिष्ठित लेखक बताया है। इस किताब में लिखी चैतन्यानंद की प्रोफाइल में दावा किया गया है कि उसने 28 किताबें और 143 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। वहीं, पीड़िताओं ने चैतन्यानंद की कई करतूतों का खुलासा किया है।

दावे स्टीव जॉब्स और बराक ओबामा को लेकर किए ये दावे किताब में चैतन्यानंद ने ऐपल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को लेकर भी दावे किए हैं। उसकी एक किताब में जॉब्स का प्रस्तावना लेख है। इसमें जॉब्स के हवाले से लिखा गया है कि ये किताब प्रबंधन की व्याव्हारिक दुनिया के लिए अभूतपूर्व मार्गदर्शिका है। एक अन्य किताब के लेखक परिचय में बताया गया है कि ओबामा ने चुनाव प्रचार के दौरान चैतन्यानंद की किताब का कई बार जिक्र किया था।

किताब चैतन्यानंद ने खुद की किताबों को लेकर किए कई दावे चैतन्यानंद ने एक किताब में दावा किया है ये किताब 2007 में यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक थी। किताब में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून का एक प्रशंसा संदेश भी है। इसके अलावा चैतन्यानंद ने किताबों में खुद को प्रख्यात प्रोफेसर, लेखक, वक्ता, शिक्षाविद्, दार्शनिक, और परोपकारी व्यक्ति बताया है। किताब में ये भी लिखा है कि चैतन्यानंद ने शिकागो से MBA और PhD की पढ़ाई की है।

कैमरे बहाने से छात्राओं को बुलाता था चैतन्यानंद, बाथरूम में लगाए कैमरे चैतन्यानंद ने लड़कियों के बाथरूम के बाहर भी कैमरे लगवा रखे थे, जिनकी फुटेज वो मोबाइल में देखता था। ये सभी फुटेज डिलीट कर दिए गए हैं, जिन्हें पुलिस रिकवर करने की कोशिश कर रही है। एक पीड़िता ने बताया कि मार्च, 2025 में चैतन्यानंद ने नई कार की पूजा के बहाने छात्राओं को बुलाया और देर रात एक छात्रा को निजी तौर पर मिलने के लिए मैसेज किया। कई अन्य छात्राओं ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं।