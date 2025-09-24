दिल्ली के आश्रम में 17 छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया, संचालक फरार
क्या है खबर?
दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित एक प्रमुख आश्रम में छेड़छानी का मामला सामने आया है, जिसका आरोप आश्रम के निदेशक पर लगा है। आश्रम की 32 छात्राओं ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 17 छात्राओं का कहना है कि श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान के निदेशक और प्रबंधक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी उनसे छेड़छाड़ करते थे। छात्राओं की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी निदेशक फरार है।
आरोप
छात्राओं ने क्या लगाया है आरोप?
शिकायतकर्ता श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) छात्रवृत्ति के तहत परास्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम की छात्राएं हैं। उन्होंने पुलिस से बताया कि निदेशक पार्थ सारथी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे और अश्लील व्हाट्सऐप संदेश भेजकर छेड़खानी करते थे। छात्राओं ने आरोपी पर अवांछित शारीरिक संपर्क बनाने और वार्डन पर छात्राओं को निदेशक से मिलवाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी स्वामी अभी आगरा में है।
जांच
संयुक्त राष्ट्र की नंबर प्लेट लगी कार मिली
पुलिस ने दिल्ली स्थित आश्रम में छापा मारकर संस्थान के बेसमेंट से एक वोल्वो कार बरामद की है, जिसे स्वामी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। कार में संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक वाली नंबर प्लेट (39 UN 1) लगी थी, जिसे जाली बताया जा रहा है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। पुलिस ने वसंत कुंज थाने में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है।
बयान
आश्रम ने अगस्त में ही जारी किया था स्वामी के खिलाफ बयान
दिल्ली में स्थित आश्रम श्री श्रृंगेरी मठ प्रशासन द्वारा संचालित है जो दक्षिण का प्रमुख संस्थान है। उसने अगस्त में ही इस संबंध में एक बयान जारी किया था। संस्थान ने बयान में लिखा था, "स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ स्वामी पार्थसारथी अवैध और अनुचित गतिविधियों में लिप्त रहे हैं...परिणामस्वरूप, पीठ ने उनके साथ सभी संबंध तोड़ लिए हैं। पीठ ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती द्वारा किए गए अवैध कृत्यों के संबंध में संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत भी दर्ज कराई है।"