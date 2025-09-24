दिल्ली के आश्रम में 17 छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया, संचालक फरार

दिल्ली के आश्रम में 17 छात्राओं ने प्रबंधक स्वामी चेतन्यानंद सरस्वती पर छेड़छाड़ का आऱोप लगाया

लेखन गजेंद्र 11:21 am Sep 24, 202511:21 am

क्या है खबर?

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित एक प्रमुख आश्रम में छेड़छानी का मामला सामने आया है, जिसका आरोप आश्रम के निदेशक पर लगा है। आश्रम की 32 छात्राओं ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 17 छात्राओं का कहना है कि श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान के निदेशक और प्रबंधक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थ सारथी उनसे छेड़छाड़ करते थे। छात्राओं की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी निदेशक फरार है।