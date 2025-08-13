आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर CJI बीआर गवई बोले- मैं इस पर गौर करूंगा

याचिका

2024 की याचिका कल के आदेश से कितनी अलग है?

बुधवार को जब 2024 की याचिका CJI गवई के सामने पेश हुई तो वे भी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा कि एक अन्य पीठ पहले ही 11 अगस्त को आवारा कुत्तों के संबंध में आदेश पारित कर चुकी है। इसके बाद संगठन की ओर से पेश वकील ने CJI को बताया कि जनहित याचिका मई 2024 में न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पारित आदेश से जुड़ी है। तब CJI ने कहा, "मैं इस पर गौर करूंगा।"