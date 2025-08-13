जम्मू-कश्मीर के उरी में एक जवान शहीद (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर: उरी में LoC के पास मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद, पाकिस्तानी हमले की आशंका

लेखन गजेंद्र 11:56 am Aug 13, 202511:56 am

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर में बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास हुई मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया है। NDTV के मुताबिक, मुठभेड़ उरी सेक्टर के चुरंडा इलाके में 12 अगस्त को तड़के साढ़े 3 बजे हुई। सेना की ओर से अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि यह पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम (BAT) का हमला था या पाकिस्तानी घुसपैठ रोकने की कोशिश में मुठभेड़ हुई थी। गोलीबारी को लेकर कोई बयान नहीं आया है।