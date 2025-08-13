जम्मू-कश्मीर: उरी में LoC के पास मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद, पाकिस्तानी हमले की आशंका
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर में बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास हुई मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया है। NDTV के मुताबिक, मुठभेड़ उरी सेक्टर के चुरंडा इलाके में 12 अगस्त को तड़के साढ़े 3 बजे हुई। सेना की ओर से अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि यह पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम (BAT) का हमला था या पाकिस्तानी घुसपैठ रोकने की कोशिश में मुठभेड़ हुई थी। गोलीबारी को लेकर कोई बयान नहीं आया है।
मुठभेड़
पाकिस्तानी सेना की ओर से हमले की आशंका
रिपोर्ट के मुताबिक, 12 अगस्त की रात को पाकिस्तान से कुछ घुसपैठियों ने भारत में घुसने की कोशिश की थी, जिसको नाकाम करने की कोशिश में एक जवान की जान गई है। आशंका जताई जा रही है कि इस घुसपैठ में BAT का सहयोग था, क्योंकि यह सामान्य घुसपैठ से अलग माना जा रहा है और गोलीबारी में भी पाकिस्तानी सेना का समर्थन बताया जा रहा है। फिलहाल, भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं।
ऑपरेशन
कुलगाम में 3 दिन पहले शहीद हुए हैं 2 जवान
तीन दिन पहले ही कुलगाम के अखल जंगलों में मुठभेड़ के दौरान लांस नायक प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह शहीद हो गए थे, जबिक दो अन्य घायल हुए थे। सुरक्षा बलों ने 'ऑपरेशन अखल' चलाकर 1 अगस्त से आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। यह बुधवार को 12वें दिन में प्रवेश कर गया है। अब तक 5 आतंकवादी मारे गए हैं। मंगलवार को बारामूला में LoC ड्यूटी पर तैनात सिपाही बनोथ अनिल कुमार की मौत हुई थी।