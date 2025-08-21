विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात
क्या है खबर?
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय रूस दौरे पर हैं। वहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने मास्को में अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की थी। रूस से व्यापार के चलते अमेरिका की टैरिफ धमकियों के बीच ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। इससे पहले जयशंकर ने भारत-रूस संबंधों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सबसे मजबूत रिश्तों में से एक बताया था।प्र
बयान
जयशंकर ने लावरोव संग किन मुद्दों पर की चर्चा?
लावरोव से मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा, 'हमारे बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, उर्वरक, स्वास्थ्य, कौशल एवं गतिशीलता, रक्षा, और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत चर्चा हुई। हमने यूक्रेन, यूरोप, ईरान, पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप पर विचारों का आदान-प्रदान किया। संयुक्त राष्ट्र, G-20, SCO और BRICS में हमारे सहयोग पर बात की। हमारी बैठक ने इस वर्ष होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन के परिणामों और निर्णयों को तैयार करने में मदद की।'
प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से की बात
आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ फोन पर चर्चा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।' टैरिफ को लेकर अनिश्चितता के बीच भारत अपने साझेदारों से चर्चा कर रहा है।