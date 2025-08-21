विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात

बयान

जयशंकर ने लावरोव संग किन मुद्दों पर की चर्चा?

लावरोव से मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा, 'हमारे बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, उर्वरक, स्वास्थ्य, कौशल एवं गतिशीलता, रक्षा, और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत चर्चा हुई। हमने यूक्रेन, यूरोप, ईरान, पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप पर विचारों का आदान-प्रदान किया। संयुक्त राष्ट्र, G-20, SCO और BRICS में हमारे सहयोग पर बात की। हमारी बैठक ने इस वर्ष होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन के परिणामों और निर्णयों को तैयार करने में मदद की।'