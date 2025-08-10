रॉबर्ट वाड्रा पर 58 करोड़ रुपये की अवैध कमाई का आरोप, ED ने दायर की चार्जशीट

कंपनियां

2 कंपनियों के जरिए वाड्रा ने कमाए पैसे

ED के मुताबिक, वाड्रा ने 58 करोड़ रुपये में से 5 करोड़ रुपये ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (BBTPL) के जरिए और 53 करोड़ रुपये स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (SLHPL) के जरिए कमाए। दोनों कंपनियां वाड्रा के कारोबारी नेटवर्क से जुड़ी बताई गई हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि यह रकम ऐसे स्रोत से उत्पन्न हुई थी, जो पहले से अपराध घोषित है। वाड्रा ने इस राशि का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने, निवेश और कंपनियों के कर्ज चुकाने में किया।