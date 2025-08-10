रॉबर्ट वाड्रा पर 58 करोड़ रुपये की अवैध कमाई का आरोप, ED ने दायर की चार्जशीट
क्या है खबर?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर चार्जशीट दायर की है। इसमें दावा किया है कि वा़ड्रा ने 58 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की है। ED का कहना है कि वाड्रा ने गुरुग्राम में 3.5 एकड़ जमीन रिश्वत के रूप में ली थी। उन्होंने इसके लिए 7.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। बाद में ये जमीन 58 करोड़ रुपये में DLF कंपनी को बेच दी गई।
कंपनियां
2 कंपनियों के जरिए वाड्रा ने कमाए पैसे
ED के मुताबिक, वाड्रा ने 58 करोड़ रुपये में से 5 करोड़ रुपये ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (BBTPL) के जरिए और 53 करोड़ रुपये स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (SLHPL) के जरिए कमाए। दोनों कंपनियां वाड्रा के कारोबारी नेटवर्क से जुड़ी बताई गई हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि यह रकम ऐसे स्रोत से उत्पन्न हुई थी, जो पहले से अपराध घोषित है। वाड्रा ने इस राशि का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने, निवेश और कंपनियों के कर्ज चुकाने में किया।
मामला
क्या है मामला?
यह मामला हरियाणा के गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में जमीन की खरीद-बिक्री और लाइसेंस जारी करने में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है। 1 सितंबर, 2018 को हरियाणा पुलिस ने गुरुग्राम के खेड़की दौला थाने में FIR दर्ज की थी। इसमें वाड्रा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, DLF और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्रा. लि. समेत अन्य पर धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इस मामले में वाड्रा की संपत्तियां भी अटैच की गई थी।