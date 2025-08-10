भारत और पाकिस्तान की नौसेना 11-12 अगस्त को अरब सागर में करेंगी फायरिंग अभ्यास

रक्षा सूत्रों के अनुसार, भारत और पाकिस्तान की नौसेना एक दूसरे से लगभग 60 समुद्री मील की दूरी पर यह अभ्यास करेगी। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ी हुई नौसैनिक उपस्थिति और रणनीतिक स्थिति को रेखांकित करता है। दोनों नौसेना बलों ने अगले सप्ताह अरब सागर में फायरिंग अभ्यास के लिए अलग-अलग अधिसूचनाएं भी जारी की हैं। इसके तहत, भारतीय नौसेना 11-12 अगस्त को गुजरात के पोरबंदर और ओखा तट पर समुद्री अभ्यास करेगी।

तनाव

दोनों देशों के बीच बढ़ा हुआ है तनाव

बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत ने 6 मई की रात को 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाकर पाकिस्तान और PoK में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करते हुए 100 से अधिक आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया था। उसके बाद दोनों देशों के बीच चार दिन तक नियंत्रण रेखा (LoC) पर संघर्ष चला था। हालांकि, बाद में आपसी सहमति से संघर्ष विराम हो गया था।