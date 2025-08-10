LOADING...
भारत और पाकिस्तान की नौसेना 11-12 अगस्त को अरब सागर में करेंगी फायरिंग अभ्यास
भारत और पाकिस्तान की नौसेना 11-12 अगस्त को अरब सागर में करेंगी फायरिंग अभ्यास

लेखन भारत शर्मा
Aug 10, 2025
04:17 pm
क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में आई कड़वाहट के बीच बड़ी खबर आई है। भारत और पाकिस्तान की नौसेना 11-12 अगस्त को अरब सागर में अपने समुद्री क्षेत्रों के निकट अलग-अलग फायरिंग अभ्यास करेंगी। हालांकि, इस तरह के सैन्य अभ्यास दोनों देशों के लिए नियमित हैं, लेकिन इसके समय और अभ्यास की जगहों की निकटता ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है।

दूरी

कितनी दूरी पर होगा दोनों देशों की नौसेना का अभ्यास?

रक्षा सूत्रों के अनुसार, भारत और पाकिस्तान की नौसेना एक दूसरे से लगभग 60 समुद्री मील की दूरी पर यह अभ्यास करेगी। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ी हुई नौसैनिक उपस्थिति और रणनीतिक स्थिति को रेखांकित करता है। दोनों नौसेना बलों ने अगले सप्ताह अरब सागर में फायरिंग अभ्यास के लिए अलग-अलग अधिसूचनाएं भी जारी की हैं। इसके तहत, भारतीय नौसेना 11-12 अगस्त को गुजरात के पोरबंदर और ओखा तट पर समुद्री अभ्यास करेगी।

तनाव

दोनों देशों के बीच बढ़ा हुआ है तनाव

बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत ने 6 मई की रात को 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाकर पाकिस्तान और PoK में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करते हुए 100 से अधिक आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया था। उसके बाद दोनों देशों के बीच चार दिन तक नियंत्रण रेखा (LoC) पर संघर्ष चला था। हालांकि, बाद में आपसी सहमति से संघर्ष विराम हो गया था।