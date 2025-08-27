उत्तर भारत में नदियां उफान पर, दर्जनों घर पानी में समाए; बचाव अभियान जारी

लगातार और भारी बारिश ने लगभग पूरे उत्तर भारत में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। उत्तराखंड में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों घरों और होटलों में पानी भर गया है। हिमाचल प्रदेश में भी दर्जनों घर नदी में समा गए। पंजाब में सेना ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एक इमारत की छत पर हेलीकॉप्टर उतारा। वहीं, जम्मू के वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन में मरने वालों का आंकड़ा 33 हो गया है।

पंजाब सेना ने जर्जर इमारत की छत पर उतारा हेलीकॉप्टर पंजाब के 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। आज पठानकोट के माधोपुर हेडवर्क्स में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 22 जवान बाढ़ के पानी में घिर गए। इन्हें बचाने के लिए भारतीय सेना ने एक जर्जर इमारत पर हेलीकॉप्टर उतार दिया और सभी जवानों समेत 3 नागरिकों को भी बचा लिया। हेलीकॉप्टर के उड़ान भरते ही इमारत का अगला हिस्सा धाराशायी हो गया। सेना ने सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया।

ट्विटर पोस्ट सेना ने चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन में बचाए 25 लोग Indian Army Aviation undertook a high-risk helicopter rescue operation, evacuating stranded civilians and #CRPF personnel from a building surrounded by raging floodwaters and at imminent risk of collapse at Madhopur Headworks, #Punjab. Braving challenging weather and rapidly… pic.twitter.com/8999qBrs0x — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) August 27, 2025

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश: पेट्रोल-डीजल रिजर्व रखने के आदेश हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। चंबा जिले में मोबाइल सेवाएं बंद हैं। कुल्लू का दूसरे जिलों से संपर्क कट गया है। चंडीगढ़-मनाली हाईवे भी बंद है। कुल्लू, मंडी और चंबा में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कुल्लू में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को पेट्रोल-डीजल रिजर्व रखने के आदेश जारी किए हैं। छोटे वाहनों को एक बार में अधिकतम 20 लीटर और भारी वाहनों को 100 लीटर ईंधन ही मिलेगा।

जम्मू वैष्णो देवी में 33 की मौत, कई लापता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में अर्धकुंवारी के पास इंद्रप्रस्थ भोजनालय के नजदीक हुए भूस्खलन में अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 अन्य घायल हैं। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। वहीं, भारी बारिश के कारण 22 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। जम्मू में बीते दिन 6 घंटे में रिकॉर्ड 22 सेंटीमीटर बारिश हुई है।

जानकारी वैष्णो देवी हादसे पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, 'वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुए भूस्खलन के कारण हुई जनहानि दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है। मैं सभी की सुरक्षा और कुशलक्षेम के लिए प्रार्थना करता हूं।'

बिहार बिहार में 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित बिहार में लगातार बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। अब तक 10 जिलों में कुल 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। भागलपुर में 343 गांवों के 4.16 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। मुंगेर और बक्सर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। 28 और 29 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज हल्की-फुल्की बारिश की संभावना है।