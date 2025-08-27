राजनाथ सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर कहा- इसने सिखाया साइबर युद्ध का महत्व
क्या है खबर?
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को मध्य प्रदेश में कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने भारत को वर्तमान दौर में सूचना और साइबर युद्ध का महत्व सिखाया है। इस ऑपरेशन की सफलता ने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का रास्ता भी दिखाया है। उन्होंने भारत के बुनियादी ढांचे को और भी मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अभी भी भारत को लंबा रास्ता तय करना है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।
संगोष्ठी
त्रिसेवा संगोष्ठी में बोले सिंह
महू में प्रथम त्रिसेवा संगोष्ठी 'रण संवाद' को संबोधित करते हुए सिंह ने आत्मनिर्भरता को एक परम आवश्यकता बताया और कहा कि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर ने हमें आज के युग में सूचना और साइबर युद्ध के महत्व को समझाया है। यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमारी सूचना और साइबर संरचना और भी मजबूत हो। हमें इस विषय पर गहन विचार और सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए।"
आत्मनिर्भरता
आत्मनिर्भरता पर क्या बोले सिंह?
रक्षा मंत्री सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत के स्वदेशी रक्षा उपकरणों की सराहना करते हुए कहा, "यह ऑपरेशन हमारे स्वदेशी प्लेटफार्मों, उपकरणों और हथियार प्रणालियों की सफलता का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है। इसकी उपलब्धियों ने एक बार फिर रेखांकित किया है कि आने वाले समय में आत्मनिर्भरता एक परम आवश्यकता है। हमने आत्मनिर्भरता के पथ पर निश्चित रूप से उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन अभी भी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है।"