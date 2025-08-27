राजनाथ सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर कहा- इसने सिखाया साइबर युद्ध का महत्व

संगोष्ठी

त्रिसेवा संगोष्ठी में बोले सिंह

महू में प्रथम त्रिसेवा संगोष्ठी 'रण संवाद' को संबोधित करते हुए सिंह ने आत्मनिर्भरता को एक परम आवश्यकता बताया और कहा कि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर ने हमें आज के युग में सूचना और साइबर युद्ध के महत्व को समझाया है। यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमारी सूचना और साइबर संरचना और भी मजबूत हो। हमें इस विषय पर गहन विचार और सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए।"