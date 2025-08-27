जम्मू-कश्मीर: वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन में अब तक 30 लोगों की मौत, 23 अन्य घायल

जम्मू-कश्मीर में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने भाई तबाही मचाई है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में अर्धकुंवारी के पास इंद्रप्रस्थ भोजनालय के नजदीक हुए भूस्खलन में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 अन्य घायल हैं। बचाव दल अभी भी मलबा हटाने में जुटा हुआ है। आशंका है कि मलबे में अभी भी कई श्रद्धालु दबे हो सकते हैं। इसी तरह यात्रा को भी रोक दिया गया है।

बयान अधिकारियों ने क्या दिया बयान? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने ANI से कहा, "भारी बारिश के कारण मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे अर्द्धकुवारी के पास इंद्रप्रस्थ भोजनालय के नजदीक हुए भूस्खलन में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 23 अन्य घायल हैं।" उन्होंने कहा, "अचानक हुए भूस्खलन में दर्जनों श्रद्धालु मलबे की चपेट में आ गए थे। बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बचाव कार्य अभी भी जारी है।"

ट्विटर पोस्ट यहां देखें भूस्खलन का वीडियो वैष्णो देवी के रास्ते में हुए लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 30 तक पहुंची।अभी भी कुछ लोग लापता और घायल हैं ।



प्रकृति ने इस साल हमें आने वाली और बड़ी आपदा के संकेत और संदेश दिया है कि अब भी संभल जाएँ ।रुक जाएँ! pic.twitter.com/Vae7NT7WPJ — Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) August 27, 2025

कदम यात्रा पर लगाई अस्थायी रोक रियासी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) परमवीर सिंह ने बताया कि भूस्खलन की संभावना को देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। राहत और बचाव का कार्य तेजी से चल रहा है। इधर, भारतीय सेना ने जानकारी दी गई है कि जवानों को दुर्घटना स्थल पर भेज दिया गया है। वे लोगों के जीवन बचाने और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित जगह पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

अन्य चनैनी नाले में बहे 3 श्रद्धालु इधर, जम्मू के चनैनी नाला में एक कार गिरने से तीन श्रद्धालु बह गए। इनमें 2 श्रद्धालु राजस्थान और एक आगरा निवासी है। बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़क व रेल संपर्क पूरी तरह कट गया है। बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने रात 9 बजे के बाद अकारण घरों से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी थी। तवी, चिनाब, उज्ज सहित सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं।

चेतावनी जम्मू-कश्मीर के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भारतीय मौसम विभाग ने 27 अगस्त के लिए जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में भयंकर बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान डोडा, किश्तवाड़, रियासी, सांबा, रामबन, कठुआ, उधमपुर, जम्मू, पुंछ, राजौरी और मीरपुर (POK) आदि में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ और जलभराव के बाद मंगलवार तक 3,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।