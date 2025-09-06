प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ट्रंप की टिप्पणी की सराहना, कहा- भावनाओं का करते हैं सम्मान

भारत और अमेरिका के मध्य टैरिफ विवाद को लेकर बढ़े तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए भारत से संबंध सुधारने के लिए हमेशा प्रयास करने की बात कही है। इस पर अब प्रधानमंत्री मोदी की भी प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कहा कि वह भारत-अमेरिका संबंधों के अमेरिकी राष्ट्रपति के सकारात्मक मूल्यांकन की सराहना करते हैं और उनकी भावनाओं का गहराई से सम्मान करते हैं।

प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के बयान पर क्या दी प्रतिक्रिया? प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के बयानों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, 'मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से पारस्परिक भावना रखता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।' दोनों शीर्ष नेताओं की द्विपक्षीय संबंधों को लेकर की गई इन टिप्पणियों से दोनों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद जगी है।

कूटनीति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया में दिखी कूटनीतिक शैली यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक शैली को दर्शाती है, जहां उन्होंने ट्रंप के सकारात्मक पक्ष पर फोकस किया और किसी विवाद को जगह नहीं दी। उनका यह बयान भारत-अमेरिका साझेदारी को व्यापक और वैश्विक रणनीतिक बताता है, जो रक्षा, व्यापार, तकनीक, और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को रेखांकित करता है। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस प्रतिक्रिया को राष्ट्रपति ट्रंप को भी टैग किया है।

बयान ट्रंप ने क्या दिया था बयान? ANI द्वारा भारत के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने के सवाल पर ट्रंप ने कहा था, "मैं हमेशा ऐसा करूंगा। मैं हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त रहूंगा। वह एक महान प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे वह पसंद नहीं है जो वह इस विशेष क्षण में कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही विशेष संबंध है। ऐसे में चिंता की कोई बात ही नहीं है। हमारे पास कभी-कभी कुछ क्षण होते हैं।"

बदलाव भारत और रूस को चीन के हाथों खोने के बयान पर भी बोले ट्रंप ट्रंप ने अमेरिका के भारत और रूस को चीन के हाथों खो देने वाली अपनी पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि हमने ऐसा किया है। मैं इस बात से बहुत निराश हूं कि भारत, रूस से इतना अधिक तेल खरीदेगा। हमने भारत पर 50 प्रतिशत के रूप में बहुत बड़ा टैरिफ लगाया है। मेरे प्रधानमंत्री मोदी से बहुत अच्छे संबंध हैं। वह कुछ महीने पहले यहां आए थे और हम रोज गार्डन भी गए थे।"