मुंबई में 34 मानव बम और पाकिस्तानी आतंकियों की धमकी देने वाला नोएडा से गिरफ्तार

मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने मुंबई को 34 मानव बम के विस्फोट से दहलाने और 14 पाकिस्तानी आतंकियों के शहर में घुसने की धमकी देने वाले आरोपी को उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की पूछताछ के लिए उसे मुंबई लेकर रवाना हो गई है। पुलिस ने आरोपी के पास से धमकी के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद कर लिया है। आइए पूरा मामला जानते हैं।

कार्रवाई पुलिस ने कैसे की कार्रवाई? मुंबई पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बिहार के पाटलीपुत्र निवासी अश्विनी कुमार सुप्रा (51) है। वह पिछले 5 दिनों से नोएडा में रह रहा था और पेशे से ज्योतिषी था। पुलिस ने उसका फोन और सिम कार्ड भी जब्त कर लिया है। उसे आगे की पूछताछ के लिए मुंबई ले जाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के धमकी देने के बाद उसकी टावर लोकेशन के आधार पर दबिश देकर रात को उसे दबोच लिया गया था।

कारण आरोपी ने क्यों दी थी धमकी? पुलिस ने बताया कि अश्विनी ने अपने दोस्त फिरोज को फंसाने के लिए धमकी दी थी। 2023 में पटना में फिरोज द्वारा एक मामले में गिरफ्तारी के बाद अश्विनी को 3 महीने जेल में बिताने पड़े। इसका बदला लेने के लिए उसने फिरोज के नाम से मुंबई में एक धमकी भरा व्हाट्सऐप मैसेज भेजा था। उसके पास से 4 सिम कार्ड होल्डर, 6 मेमोरी कार्ड होल्डर, एक सिम स्लॉट एक्सटर्नल, दो डिजिटल कार्ड भी बरामद किए गए हैं।

धमकी अश्विनी ने क्या दी थी धमकी? अश्विनी ने शुक्रवार को मुंबई ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबर पर संदेश भेजकर दावा किया था कि मानव बमों से लदे 34 वाहन मुंबई में हैं, जिसके धमाके से शहर दहल जाएगा। उसने 'लश्कर-ए-जिहादी' नामक एक समूह का नाम लेते हुए दावा किया था कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी शहर में घुस चुके हैं। शहर में योजनाबद्ध विस्फोटों को अंजाम देने के लिए 400 किलोग्राम RDX का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे एक करोड़ लोगों तक की मौत हो सकती है।