प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान मिला, बोले- मेरे लिए बहुत गर्व की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान 'द ग्रेट ऑनर निशां ऑफ इथियोपिया' से नवाजा है। वे इसे पाने वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इथियोपिया की जनता और सरकार के साथ-साथ प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के आभारी हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाला 28वां सर्वोच्च विदेशी राजकीय पुरस्कार है। उन्होंने इथियोपियाई प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की।

बयान प्रधानमंत्री बोले- भारत इथियोपिया के साथ सहयोग मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, 'दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध सभ्यताओं में से एक द्वारा सम्मानित होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में हमारी साझेदारी को आकार दिया और मजबूत किया है। भारत बदलती वैश्विक चुनौतियों से निपटने और नए अवसर पैदा करने के लिए इथियोपिया के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।'

बैठक दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अली के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान दोनों ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और रक्षा सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य सुरक्षा, पारंपरिक चिकित्सा, जन औषधि केंद्र, खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि, प्राकृतिक खेती और कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में इथियोपिया के साथ सहयोग बढ़ाने की भारत की तत्परता व्यक्त की। इसके अलावा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, खनन, खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में चर्चा हुई।

Advertisement

साझेदारी दोनों देशों के संबंध 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर पर पहुंचे भारत और इथियोपिया ने अपने संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर पर पहुंचाने का फैसला लिया है। दोनों देशों में सीमा शुल्क मामलों में सहयोग, पारस्परिक प्रशासनिक सहायता और इथियोपिया के विदेश मंत्रालय में एक डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता हुआ। भारत अदीस अबाबा के महात्मा गांधी अस्पताल के उन्नयन में सहयोग करेगा, जिसमें मातृ और नवजात शिशु देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही इथियोपियाई छात्रों के लिए ICCR छात्रवृत्ति को भी भारत दोगुना करेगा।

Advertisement