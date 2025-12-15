प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार (15 दिसंबर) को 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे पहले जॉर्डन पहुंचेंगे और फिर इथियोपिया और उसके बाद ओमान जाएंगे। उनका यह दौरा 18 दिसंबर को समाप्त होगा। इस यात्रा का उद्देश्य तीनों देशों के साथ भारत के व्यापार और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना और पश्चिम एशिया और अफ्रीका में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को सुदृढ़ करना है। ऐसे में आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है।

जॉर्डन प्रधानमंत्री मोदी पहली बार करेंगे जॉर्डन की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की शुरुआत जॉर्डन से होगी। यह इस देश में उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। वे किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के निमंत्रण पर 15-16 दिसंबर को वहां रहेंगे। द्विपक्षीय वार्ता में आतंकवाद विरोधी उपायों, ऊर्जा साझेदारी और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक बदलाव के बीच उभरते आर्थिक अवसरों पर भी ध्यान केंद्रित होगा। बता दें कि भारत और जॉर्डन इस समय अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।

साझेदारी जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत वर्तमान में जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों के बीच 2.8 अरब डॉलर (करीब 25,200 करोड़ रुपये) का द्विपक्षीय व्यापार है। हाल में जॉर्डन ने अम्मान और मुंबई के बीच सीधी उड़ानें शुरू की हैं और नई दिल्ली तक अपने परिचालन का विस्तार करने की योजना बना रहा है। जॉर्डन भारतीय पर्यटकों को आगमन पर पर्यटक वीजा की सुविधा भी प्रदान करता है। यह दाैरा संबंधों को और मजबूती देगा।

इथियोपिया प्रधानमंत्री मोदी का अफ्रीका को बढ़ावा देने का प्रयास जॉर्डन के बाद प्रधानमंत्री मोदी 16-17 दिसंबर को इथियोपिया की यात्रा पर रहेंगे। पूर्वी अफ्रीकी देश की यह भारतीय नेता की पहली यात्रा होगी, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। वह इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ कृषि, निवेश और विकास सहयोग सहित कई क्षेत्रों पर व्यापक वार्ता करेंगे। बता दें कि दोनों देशों के नेताओं की आखिरी मुलाकात साल 2023 में जोहान्सबर्ग में BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।

भागीदार इथियोपिया अफ्रीका में है महत्वपूर्ण और विश्वसनीय भागीदार विदेश मंत्रालय के अनुसार, इथियोपिया वैश्विक दक्षिण और अफ्रीकी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय भागीदार है। यह यात्रा दक्षिण-दक्षिण सहयोग को गहरा करने और अफ्रीका के साथ हमारी साझेदारी को मजबूत करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह इस साल प्रधानमंत्री मोदी की अफ्रीका की तीसरी यात्रा होगी, जिसका उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।

एजेंडा इथियोपिया की यात्रा में व्यापार होगा प्रमुख एजेंडा विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की इथियोपिया की यात्रा में व्यापार प्रमुख एजेंडा होगा। भारत, इथियोपिया का दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है और 2023-24 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 50.71 करोड़ डॉलर (करीब 4,560 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया था। यह दौरा अर्थव्यवस्था, व्यापार, संस्कृति और जन-संपर्क सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने में सहायक होगा। व्यापार में विविधता लाने, IT, खनन, कृषि और विनिर्माण में निवेश पर भी चर्चा की उम्मीद है।

ओमान ओमान के साथ FTA पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया की यात्रा के बाद 17-18 दिसंबर को ओमान यात्रा पर रहेंगे। 2018 के बाद यह ओमान की उनकी दूसरी यात्रा होगी। भारत और ओमान राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। यह वार्ता नवंबर 2023 में शुरू होने के बाद इस साल समाप्त हुई है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने FTA को मंजूरी दे दी थी।