उत्तर भारत में ठंड के साथ कोहरे का प्रकोप जारी, उड़ानें हो रही रद्द

उत्तर भारत समेत कई राज्यों में इस समय शीतलहर के साथ कोहरे का सितम जारी है। इसके कारण दृश्यता कमजोर पड़ने से हादसे सामने आ रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 17 दिसंबर को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहुत घना कोहरा छा सकता है, वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कोहरे की चपेट में रहेंगे। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं।

असर कोहरे बन रहा रेल और सड़क यातायात में बाधा बिहार और उत्तर प्रदेश, गुरूग्राम और पंजाब में सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रहने से सड़क और रेल यातायात बाधित हो सकता है। कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। पश्चिमी राजस्थान में घना कोहरा देखा जा रहा है। गंगानगर में मंगलवार को इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। यहां अधिकतम तापमान 20.3 डिग्री दर्ज हुआ। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 4 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है, वहीं 22 में घना कोहरा छाएगा।

ट्विटर पोस्ट पंजाब में सुबह दिखा घना कोहरा #WATCH | Moga, Punjab: Dense fog continues to disrupt normal life across Punjab, and visibility has dropped. pic.twitter.com/zvd0JlufWs — ANI (@ANI) December 17, 2025

Advertisement

बर्फबारी पहाड़ी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम? उत्तराखंड के निचले इलाकों में बुधवार सुबह घना कोहरा दिखा, जबकि पहाड़ों में पाला और हल्की धुंध नजर आई। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में रात का तापमान गिरकर -1.8 डिग्री तक पहुंच गया। साथ ही यहां घना कोहरा भी छाया। पुलवामा और शोपियां में न्यूनतम तापमान -3 से -5 डिग्री तक गिर गया। 17 दिसंबर को हल्की बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी तापमान 0-5 डिग्री के बीच बना हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश-बर्फबारी हो सकती है।

Advertisement