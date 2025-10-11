प्रधानमंत्री ने शुरू की धन धान्य और दाल उत्पादन मिशन योजना, किसानों का क्या होंगे फायदे?

बयान प्रधानमंत्री ने कहा- पिछली सरकारों ने कृषि को छोड़ा प्रधानमंत्री ने कहा, "किसान और खेती हमेशा हमारे विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। समय के साथ यह जरूरी है कि कृषि को सरकार का समर्थन मिलता रहे। दुर्भाग्य से पिछली सरकारों ने कृषि को छोड़ दिया था। हमने पिछली सरकारों के लापरवाह रवैये को बदला। बीज से लेकर बाजार तक किसानों के लाभ के लिए अनगिनत सुधार किए।" इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याएं भी सुनी।

धन धान्य योजना 1.7 करोड़ किसानों को होगा धन धान्य योजना से फायदा धन धान्य योजना के उद्धेश्य उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल-उपरांत भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई बुनियादी ढांचे में सुधार करना और अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तक पहुंच को सरल बनाना है। यह योजना खासतौर पर उन जिलों के लिए है, जहां पैदावार कम होती है। ऐसे 100 जिलों का चयन किया गया है। 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना के जरिए मदद मिलेगी।

अन्य लाभ धन धान्य योजना से ये फायदे भी होंगे सरकार के मुताबिक, योजना फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाएगी, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करेगी और कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगी। योजना के तहत, किसानों को कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता के बीज मिलेंगे और खेती के लिए खाद भी मुफ्त में दी जाएगी। सिंचाई के लिए पंप या ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। खेती में नई तकनीकों के इस्तेमाल को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा और किसानों को आसान कर्ज की व्यवस्था की जाएगी।

दाल क्या है दाल उत्पादन मिशन योजना? दालों में आत्मनिर्भरता पाने के लिए दलहन मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक रखा गया है। इस दौरान दालों का क्षेत्रफल 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करने और उत्पादन भी 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए किसानों को दलहन के हाइब्रिड बीजों की मिनी किट उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज किसानों को बांटेगी। इसके अलावा 88 लाख निशुल्क बीज किट भी बांटे जाएंगे।