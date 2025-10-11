पश्चिम बंगाल: दुर्गापुर में दोस्त के साथ खाना खाने गई कॉलेज छात्रा से सामूहिक बलात्कार
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक कॉलेज छात्रा से सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। 23 वर्षीय छात्रा अपने एक दोस्त के साथ खाना खाने बाहर गई थी। इस दौरान लौटते समय कुछ युवकों ने कॉलेस परिसर के नजदीक छात्रा से सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है।
मामला
MBBS की पढ़ाई कर रही है छात्रा
रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटना शुक्रवार रात 8:30 से 9 बजे के बीच की है। MBBS की पढ़ाई कर रही पीड़िता अपने दोस्त के साथ खाना खाने के लिए कॉलेज परिसर से बाहर गई थी। लौटते समय 3-4 युवकों ने पीड़िता को रोक लिया और जबरन पास के एक सुनसान इलाके में ले गए। यहां युवकों ने छात्रा के साथ बलात्कार किया और मोबाइल भी छीन लिया। फिलहाल पीड़िता का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
पुलिस
घटना के बारे में पुलिस ने क्या बताया?
आसनसोल-दुर्गापुर शहर पुलिस के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमें शिकायत मिली है। FIR दर्ज कर ली गई है और जांच चल रही है। हमारी टीमें पहले ही पहुंच चुकी हैं। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। रास्ते और आस-पास के इलाकों में लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं।" ओडिशा से पीड़िता के परिजन भी दुर्गापुर पहुंच गए हैं।