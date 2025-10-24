अमेरिकी टैरिफ के बीच वाणिज्य मंत्री बोले- भारत व्यापार समझौते में नहीं करेगा जल्दबाजी
क्या है खबर?
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत जल्दबाजी में किसी भी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और न ही अल्पकालिक लाभ के लिए अपने दीर्घकालिक आर्थिक हितों से समझौता करेगा। यह बात उन्होंने अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता के बीच कही। गोयल ने कहा कि व्यापार समझौते केवल टैरिफ या बाजार पहुंच के बारे में नहीं हैं, बल्कि विश्वास, दीर्घकालिक संबंध और व्यापार सहयोग के लिए स्थायी ढांचे बनाने के बारे में हैं।
बयान
गोयल बोले- हमारा लक्ष्य तात्कालिक उद्देश्यों को पूरा करना नहीं
गोयल ने कहा, "बहुत ही अल्पकालिक संदर्भ में यह इस बारे में नहीं है कि अगले 6 महीनों में क्या होने वाला है। यह केवल अमेरिका को स्टील बेचने की बात नहीं है। व्यापार वार्ताओं के प्रति भारत का दृष्टिकोण दीर्घकालिक दृष्टिकोण से प्रेरित है, न कि तात्कालिक व्यापार लक्ष्यों को पूरा करने के दबाव से। व्यापारिक समझौते लंबी अवधि के लिए होते हैं। यह सिर्फ टैरिफ का मामला नहीं है, बल्कि विश्वास और संबंधों का भी मामला है।"