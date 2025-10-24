पीयूष गोयल ने टैरिफ मुद्दों के बीच व्यापार समझौते को लेकर अहम बात कही है

अमेरिकी टैरिफ के बीच वाणिज्य मंत्री बोले- भारत व्यापार समझौते में नहीं करेगा जल्दबाजी

लेखन आबिद खान 02:22 pm Oct 24, 202502:22 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत जल्दबाजी में किसी भी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और न ही अल्पकालिक लाभ के लिए अपने दीर्घकालिक आर्थिक हितों से समझौता करेगा। यह बात उन्होंने अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता के बीच कही। गोयल ने कहा कि व्यापार समझौते केवल टैरिफ या बाजार पहुंच के बारे में नहीं हैं, बल्कि विश्वास, दीर्घकालिक संबंध और व्यापार सहयोग के लिए स्थायी ढांचे बनाने के बारे में हैं।