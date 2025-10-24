तेलंगाना के रंगारेड्डी में 3 दिन के अंदर 3 दोस्तों ने की आत्महत्या, रहस्य बरकरार

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में आत्महत्या का एक ऐसा मामला है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। जिले में अब्दुल्लापुरमेट मंडल के कोहेड़ा गांव में बचपन से साथ पढ़ने वाले 3 दोस्तों ने अचानक अपना जीवन समाप्त कर लिया। तीनों ने आत्महत्या भी एक-एक दिन के अंतराल पर की है। मृतकों में गर्या वैष्णवी (18), सताली राकेश (21) और श्रीजा (18) शामिल हैं। तीनों की आत्महत्या से पूरा गांव सदमे में है।

आत्महत्या सबसे पहले वैष्णवी ने दी जान ETV भारत के मुताबिक, वैष्णवी को पेट में काफी दर्द था। उसके माता-पिता 21 अक्टूबर को अस्पताल ले जा रहे थे, तभी वैष्णवी अस्पताल जाने के लिए नहाने गई, लेकिन देर तक नहीं लौटी। उसके माता-पिता बुलाने गए तो कमरे का दरवाजा बंद था। तोड़ने पर वैष्णवी का शव पंखे से लटकता मिला। 22 अक्टूबर को राकेश घर के पास एक बंद कमरे में सोने चला गया, जहां सुबह 5 बजे उसकी मां ने उसका शव फंदे से लटकता पाया।

जांच श्रीजा ने गुरुवार को जान दी पुलिस ने बताया कि उसी गांव में बुद्ध नरसिम्हा की 3 बेटियों में दूसरी श्रीजा वैष्णवी और राकेश के साथ दसवीं कक्षा तक पढ़ी थी। नरसिम्हा 23 अक्टूबर को सुबह 5 बजे ड्यूटी चले गए। सुबह 11:45 बजे तक जब श्रीजा अपने कमरे से सोकर बाहर नहीं आई, तो उसकी बहनों ने कमरे में जाकर देखा। कमरे में श्रीजा का शव फंदे से लटक रहा था। पुलिस का कहना है कि तीनों की आत्महत्या की जांच हो रही है।

कारण आत्महत्या का क्या है कारण? तीनों की आत्महत्या का कारण प्रथम दृष्टया सदमा बताया जा रहा है, जो उन्हें एक-दूसरे दोस्त की मौत से लगा था। वैष्णवी की मौत से दुखी होकर राकेश ने जान दी और वैष्णवी और राकेश की आत्महत्या के बाद टूटी श्रीजा ने भी आत्महत्या कर ली। तेलुगु मीडिया के मुताबिक, 2 लड़कियों के साथ एक लड़के की दोस्ती गांव में काफी प्रचारित थी। वे साथ ही घूमते और समस्याओं का समाधान करते थे। लोग इसका मजाक भी बनाते थे।