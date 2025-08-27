उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी से की फोन पर बात, बाढ़ को लेकर दी जानकारी

जम्मू-कश्मीर में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने भाई तबाही मचाई है। जम्मू शहर में जहां बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, वहीं वैष्णो देवी मार्ग पर मंगलवार दोपहर हुए भूस्खलन में अब तक 33 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर बारिश से बिगड़े हालातों की जानकारी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।

बात मुख्यमंत्री उमर ने प्रधानमंत्री मोदी से क्या की बात? मुख्यमंत्री उमर ने एक्स पर लिखा, 'कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। मैंने उन्हें जम्मू-कश्मीर के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों की स्थिति से अवगत कराया, क्योंकि मैं तवी नदी के किनारे स्थित जम्मू के उन इलाकों का दौरा कर रहा था जहां कल काफी नुकसान हुआ था। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को निरंतर सहायता प्रदान करने के उनके आश्वासन के लिए आभारी हू।' बता दें कि भारी बारिश से जम्मू में बाढ़ हा गई है।

जानकारी वैष्णो देवी हादसे पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, 'वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुए भूस्खलन के कारण हुई जनहानि दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है। मैं सभी की सुरक्षा और कुशलक्षेम के लिए प्रार्थना करता हूं।'