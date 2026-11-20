शाह और मोदी 23 नवंबर को अयोध्या से नेपाल के जनकपुर धाम तक साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

दोनों देश भैरहवा एकीकृत चेक पोस्ट और दोधारा चांदनी एकीकृत चेक पोस्ट पर बातचीत कर सकते हैं।

भारत की सरकारी कंपनी SJVN की भागीदारी से विकसित की जा रही 669 मेगावाट की लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना में भी प्रगति होने की उम्मीद है।

750 मेगावाट की वेस्ट सेती और 480 मेगावाट की फुकोट करनाली परियोजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है।