नेपाल में बाढ़ से 165 मौतें, 826 लापता; भारत के सीमावर्ती राज्य हाई अलर्ट पर

नेपाल में ग्लेशियर टूटने से आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक कम से कम 165 लोगों की जान चली गई है, वहीं 826 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बरामद किए गए शवों की संख्या 165 है और लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है।

चूंकि नेपाल से निकलने वाली कई नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं, इसलिए भारत के इन दोनों राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि, राष्ट्रीय आपदा बचाव बल (NDRF) के मुताबिक, फिलहाल इन भारतीय इलाकों पर बाढ़ का कोई सीधा असर नहीं पड़ा है।