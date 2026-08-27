नेपाल में बाढ़ से 165 मौतें, 826 लापता; भारत के सीमावर्ती राज्य हाई अलर्ट पर
नेपाल में ग्लेशियर टूटने से आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक कम से कम 165 लोगों की जान चली गई है, वहीं 826 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बरामद किए गए शवों की संख्या 165 है और लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है।
चूंकि नेपाल से निकलने वाली कई नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं, इसलिए भारत के इन दोनों राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि, राष्ट्रीय आपदा बचाव बल (NDRF) के मुताबिक, फिलहाल इन भारतीय इलाकों पर बाढ़ का कोई सीधा असर नहीं पड़ा है।
कुशीनगर और पश्चिम चंपारण पर प्रशासन की पैनी नजर
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और बिहार के पश्चिम चंपारण जैसे सीमावर्ती जिलों पर प्रशासन लगातार नजर रख रहा है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की निकासी योजनाएं भी तैयार रखी गई हैं।
4 NDRF टीमें पूरी तरह मुस्तैद हैं और अधिकारियों ने बताया है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। इसी बीच भारत ने अपनी वायु सेना के विमानों से नेपाल को राहत सामग्री भेजी है। नेपाल के जलाशयों में पानी का स्तर धीरे-धीरे घट रहा है, हालांकि, भारतीय अधिकारी कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। इसलिए फिलहाल सभी सुरक्षात्मक उपाय लागू रखे गए हैं।