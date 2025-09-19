अगले महीने मलेशिया में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हो सकती है (फाइल तस्वीर)

प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अगले महीने हो सकती है मुलाकात- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 11:05 am Sep 19, 202511:05 am

क्या है खबर?

टैरिफ को लेकर तनातनी के बीच खबरें हैं कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। दोनों नेता अक्टूबर में मलेशिया में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा कर सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद इस बैठक की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। हालांकि, अभी तक कुछ भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।