ओडिशा के बालासोर में दंपति के बीच सड़क पर हुआ झगड़ा, पत्नी का गला रेता

घटना

क्या है पूरा मामला?

पुलिस ने बताया कि आरोपी अमजद अपनी पत्नी से मिलकर वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने इलाके में आया था। वह अपनी पत्नी के साथ सड़क किनारे खड़ा होकर बात कर रहा था। उसकी पत्नी उसकी बातों से असहमत थी और विवाद को बढ़ा रही थी, जिससे अमजद नाराज हो गया। उसने पैंट की जेब में रखे धारदार चाकू को निकाला और पत्नी का गला रेत दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत महिला को अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।