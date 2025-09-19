ओडिशा के बालासोर में दंपति के बीच सड़क पर हुआ झगड़ा, पत्नी का गला रेता
क्या है खबर?
ओडिशा के बालासोर में गुरुवार देर शाम को चौंकाने वाली घटना हुई है। यहां एक व्यक्ति ने विवाद के दौरान अपनी पत्नी का बीच सड़क पर गला रेत दिया। घटना बालासोर टाउन पुलिस सीमा क्षेत्र के इलाके में हुई है। आरोपी की पहचान कटक के बक्सी बाजार निवासी शेख अमजद के रूप में हुई है। घटना के समय वह अपनी पत्नी से मिलने आया था, जो उससे अलग रह रही थी। तभी यह झगड़ा हुआ था।
घटना
क्या है पूरा मामला?
पुलिस ने बताया कि आरोपी अमजद अपनी पत्नी से मिलकर वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने इलाके में आया था। वह अपनी पत्नी के साथ सड़क किनारे खड़ा होकर बात कर रहा था। उसकी पत्नी उसकी बातों से असहमत थी और विवाद को बढ़ा रही थी, जिससे अमजद नाराज हो गया। उसने पैंट की जेब में रखे धारदार चाकू को निकाला और पत्नी का गला रेत दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत महिला को अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
जांच
आरोपी को हिरासत में लिया गया
पुलिस का कहना है कि घटना के बाद आरोपी को स्थानीय लोगों ने काबू में किया और पुलिस के हवाले कर दिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला पति से विवाद के कारण अलग किराए के मकान में रह रही है। आरोपी पति विवाद खत्म करना चाहता था। इससे पहले जनवरी में भी मलकानगिरी जिले में एक व्यक्ति ने मामूली पारिवारिक विवाद में अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी थी।