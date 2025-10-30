मुंबई: बच्चों को बंधक बनाने वाले शख्स की मौत, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी गोली

घटना 17 बच्चों समेत सभी 19 बंधक बचाए गए मुंबई के पवई इलाके के रा स्टूडियो में रोहित आर्या नामक शख्स ने 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बना लिया था। घटना की जानकारी लगते ही बच्चों के परिजन इकट्ठे हो गए और पुलिस ने भी स्टूडियो को घेर लिया। बताया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई के दौरान रोहित को गोली लग गई थी। इसके बाद उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया है।

वीडियो आरोपी का वीडियो भी सामने आया, कहा- मैं आतंकवादी नहीं आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो कह रहा है कि वो आतंकवादी नहीं है। उसने कहा, "मैंने कुछ बच्चों को यहां बंधक बनाकर रखा है। मेरी बहुत साधारण और नैतिक मांगें और कुछ सवाल हैं। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं, सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, न ही मैं बहुत ज्यादा पैसे की मांग करता हूं, और मैं कोई अनैतिक मांग नहीं कर रहा हूं।"

ट्विटर पोस्ट घटनाक्रम के दौरान स्टूडियो के बाहर तैनात कमांडो #WATCH | Maharashtra: Visuals from the spot in Powai area of Mumbai where a man, identified as Rohit Arya, held a few children hostage demanding that he be allowed to speak to a few people.



The children were soon rescued by the Police and handed over to their guardians. The… pic.twitter.com/9W5iCLMOw9 — ANI (@ANI) October 30, 2025

हथियार घटनास्थल से केमिकल और एयरगन बरामद पुलिस के अनुसार, उसे आरोपी के पास से एक एयरगन और कुछ केमिकल पदार्थ बरामद हुआ है। इसकी फोरेंसिक जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि रोहित ने पुलिस पर गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। उसने वीडियो में भी स्टूडियो को आग लगाने की बात कही थी। उसने कहा, "मुझे थोड़ा भी उकसाया गया तो मैं इस जगह को आग लगा दूंगा। मैंने आत्महत्या का कदम उठाने के बजाय यह प्लान बनाया था।"