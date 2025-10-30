मुंबई के RA स्टूडियों में ऑडिशन देने पहुंचे 17 बच्चे बंधक बनाए गए, पुलिस ने छुड़ाया
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां गुरुवार को दिनदहाड़े 17 बच्चों, एक बुजुर्ग और एक अन्य व्यक्ति को बंधक बना लिया गया है। जिस आरोपी ने बच्चों को बंधक बनाया, उसका नाम रोहित आर्य है। वह स्टूडियों में काम करने के साथ अपना यूट्यूब चैनल भी चलाता है। आरोपी ने एक वीडियो जारी कर बच्चों को बंधक बनाने की पुष्टि की। पुलिस ने सभी बच्चों को छुड़ा लिया है। आरोपी गिरफ्त में है।
घटना
पूरा मामला क्या है?
पुलिस के मुताबिक, पवई इलाके में स्थित RA स्टूडियों में पिछले 3 से 4 दिन से बच्चों के ऑडिशन चल रहे हैं। गुरुवार को करीब 100 बच्चे ऑडिशन के लिए पहुंचे थे। दोपहर बाद आरोपी आर्य ने करीब 80 बच्चों को बाहर भेज दिया, जबकि अन्य बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस और अभिभावकों की भीड़ जमा हो गई। बच्चे स्टूडियों की खिड़की से बाहर झांकते दिखे।
जांच
आरोपी ने वीडियो साझा कर अपनी मंशा बताई
आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उसने बच्चों को बंधक बनाने की बात कबूली है। वीडियो में उसने कहा, "मैं रोहित आर्य। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को यहां बंधक बनाया है। मेरे ज्यादा मांग नहीं है, कुछ सिंपल और नैतिक मांग है। मेरे कुछ सवाल है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, सवाल पूछने हैं। अगर उनके जवाब पर काउंटर सवाल है तो वो सवाल पूछने हैं।"
बयान
मैं आतंकवादी नहीं हूं- आरोपी
आरोपी ने आगे कहा, "मुझे जवाब चाहिए। मैं न तो आतंकवादी हूं और न ही कोई पैसे की डिमांड है। पैसे की डिमांड नहीं है और गलत तो कुछ भी नहीं है। सिंपल बातचीत करनी है, जिसके लिए मैंने इन बच्चों को बंधक बनाया है। ये मैंने एक प्लान के तहत किया है। ये सच में करूंगा, अगर जिंदा रहूंगा तो मैं करूंगा, वरना कोई और करेगा।" उसने स्टूडियो को आग लगाने की भी धमकी दी थी।
जांच
पुलिस ने आरोपी को मानसिक बीमार बताया
पुलिस ने बताया कि उनकी टीम ने स्टूडियो में प्रवेश कर आरोपी आर्य को पकड़ लिया है। उसके पास से एक एयर गन और कुछ रसायन मिला है। दोनों को जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी को मानसिक रूप से बीमार बताया है। हालांकि, उसकी जांच होगी। घटना का कारण उसके कार्य संबंधी बकाया पैसे का लेन-देन बताया जा रहा है। पुलिस ने बच्चों को उनके माता-पिता को सौंप दिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है।
ट्विटर पोस्ट
घटनास्थल के बाहर का दृश्य
VIDEO | Mumbai: Police rescue over 20 children who were held hostage inside a flat in Powai area. The suspect, who identified himself as Rohit Arya has been arrested, as per the officials.— Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2025
(Source: Third Party) pic.twitter.com/EsQRqDuISi